Бывшего амурского полицейского осудили за незаконное хранение боеприпасов

Фото: pexels.com

Ивановский районный суд осудил 42-летнего бывшего сотрудника полиции за незаконное хранение и приобретение боеприпасов, сообщает прокуратура Амурской области.

В январе 2022 года мужчина, находясь в комнате для хранения оружия в отделении полиции, похитил ударно-спусковой механизм охотничьего карабина и съемный магазин для патронов.

Также суд установил, что около двух лет назад на охоте вблизи посёлка Заречный мужчина обнаружил пакет с 24 патронами, которые включены в список запрещенных к свободному обороту на территории России. Понимая, что нарушает закон, амурчанин забрал патроны и хранил их дома.

Осужденный сначала частично признал вину. Однако под тяжестью собранных доказательств признал вину в полном объеме. Суд учел обстоятельства и назначил ему наказание в два года и шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.