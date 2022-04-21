Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
21 апреля 2022, 12:40 0

Бывшего амурского полицейского осудили за незаконное хранение боеприпасов

Суд назначил виновному два года и шесть месяцев лишения свободы условно

Бывшего амурского полицейского осудили за незаконное хранение боеприпасов
Фото: pexels.com

Ивановский районный суд осудил 42-летнего бывшего сотрудника полиции за незаконное хранение и приобретение боеприпасов, сообщает прокуратура Амурской области.

В январе 2022 года мужчина, находясь в комнате для хранения оружия в отделении полиции, похитил ударно-спусковой механизм охотничьего карабина и съемный магазин для патронов.

Также суд установил, что около двух лет назад на охоте вблизи посёлка Заречный мужчина обнаружил пакет с 24 патронами, которые включены в список запрещенных к свободному обороту на территории России. Понимая, что нарушает закон, амурчанин забрал патроны и хранил их дома.

Осужденный сначала частично признал вину. Однако под тяжестью собранных доказательств признал вину в полном объеме. Суд учел обстоятельства и назначил ему наказание в два года и шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Просмотров всего: 958

#закон #суды #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Трое амурчан задержаны за незаконную рубку деревьев в Шимановском лесничестве
Происшествия

Благовещенские полицейские нашли подростка, укравшего телефон у ребёнка
Происшествия

Амурчанка попала в колонию за уклонение от уплаты алиментов
Происшествия 1

В пожаре на тверском оборонном предприятии погибли шесть сотрудников
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь