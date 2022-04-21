Администрация Благовещенска ищет заместителя мэра по вопросам ЖКХ

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В администрацию Благовещенска требуется заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Кандидату на эту должность необходимо иметь высшее образование, как минимум четыре года стажа муниципальной службы или по специальности. Кроме того, будущий заместитель мэра должен иметь опыт работы в сфере ЖКХ не менее трёх лет, а также иметь представление о развитии жилищно-коммунального хозяйства в городе.

Резюме начнут принимать уже сегодня, 21 апреля, его можно прислать по электронной почте kadrblag@yandex.ru. Принимать резюме от кандидатов будут до 5 мая. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (4162) 233-947 в будние дни с 09:00 до 18:00.