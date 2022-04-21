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21 апреля 2022, 14:28 4

Администрация Благовещенска ищет заместителя мэра по вопросам ЖКХ

Резюме принимают с сегодняшнего дня

Администрация Благовещенска ищет заместителя мэра по вопросам ЖКХ
Фото: pixabay.com

В администрацию Благовещенска требуется заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Кандидату на эту должность необходимо иметь высшее образование, как минимум четыре года стажа муниципальной службы или по специальности. Кроме того, будущий заместитель мэра должен иметь опыт работы в сфере ЖКХ не менее трёх лет, а также иметь представление о развитии жилищно-коммунального хозяйства в городе.

Резюме начнут принимать уже сегодня, 21 апреля, его можно прислать по электронной почте kadrblag@yandex.ru. Принимать резюме от кандидатов будут до 5 мая. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (4162) 233-947 в будние дни с 09:00 до 18:00.

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#мэрия #работа

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    НАВЕЯЛО...

    Ищут пожарные,

    Ищет милиция,

    Ищут фотографы

    В нашей столице,

    Ищут давно,

    Но не могут найти

    Парня какого-то

    Лет двадцати.

    Среднего роста,

    Плечистый и крепкий,

    Ходит он в белой

    Футболке и кепке.

    Знак «ГТО»

    На груди у него.

    Больше не знают

    О нем ничего.

    Многие парни

    Плечисты и крепки.

    Многие носят

    Футболки и кепки.

    Много в столице

    Таких же значков.

    Каждый

    К труду-обороне

    Готов.

  • Петро555

    Петро555
    2 дня назад

    Резюме будете отправлять???)))

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ...Между прочим, стихотворение С.Я.Маршака, из которого мной процитирован отрывок, называется: "РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ". Очень "говорящее" определение для кандидата на должность мэра по ЖКХ, Вы не находите? ...Увы и ах, но на такого рода "героизм" меня не тянет!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Срок работы год через три? ;)

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