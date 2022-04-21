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21 апреля 2022, 12:06 0

Бойфренд Рианны рэпер A$AP Rocky арестован в Лос-Анджелесе по делу о стрельбе

Музыканта подозревают в вооружённом нападении

Бойфренд Рианны рэпер A$AP Rocky арестован в Лос-Анджелесе по делу о стрельбе
Фото: Яндекс.Дзен

Возлюбленного певицы Рианны рэпера A$AP Rocky задержали в аэропорту Лос-Анджелеса в связи со стрельбой в ноябре 2021 года. Адвокат музыканта подтвердил эту информацию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что рэпера задержали в связи со стрельбой, которая произошла в ноябре 2021 года. Адвокат A$AP Rocky подтвердил эту информацию. Музыканта задержали, когда он прилетел в США на частном самолете с Барбадоса, где отдыхал с певицей Рианной.

A$AP Rocky находится под следствием после инцидента, который произошёл осенью прошлого года. Потерпевший утверждает, что рэпер шёл по улице с двумя людьми, подошел к нему и трижды выстрелил из пистолета. Мужчина заявляет, что одна из пуль задела его левую руку.

Как пишет Life, американский онлайн-таблоид TMZ сообщает, что A$AP Rocky знал предполагаемую жертву. Между ними произошёл конфликт, который в результате вылился в перестрелку. Сейчас полицейские проводят обыски в доме музыканта в Лос-Анджелесе.

В 2019 году рэпера задерживала полиция Стокгольма. Тогда исполнителя и его приятелей обвинили в нападении на двух мужчин. A$AP Rocky был признан виновным по делу об избиении и приговорён судом к условному сроку. Также его обязали выплатить компенсацию потерпевшему.

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