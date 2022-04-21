Бойфренд Рианны рэпер A$AP Rocky арестован в Лос-Анджелесе по делу о стрельбе

Источники в правоохранительных органах сообщили, что рэпера задержали в связи со стрельбой, которая произошла в ноябре 2021 года. Адвокат A$AP Rocky подтвердил эту информацию. Музыканта задержали, когда он прилетел в США на частном самолете с Барбадоса, где отдыхал с певицей Рианной.

A$AP Rocky находится под следствием после инцидента, который произошёл осенью прошлого года. Потерпевший утверждает, что рэпер шёл по улице с двумя людьми, подошел к нему и трижды выстрелил из пистолета. Мужчина заявляет, что одна из пуль задела его левую руку.

Как пишет Life, американский онлайн-таблоид TMZ сообщает, что A$AP Rocky знал предполагаемую жертву. Между ними произошёл конфликт, который в результате вылился в перестрелку. Сейчас полицейские проводят обыски в доме музыканта в Лос-Анджелесе.

В 2019 году рэпера задерживала полиция Стокгольма. Тогда исполнителя и его приятелей обвинили в нападении на двух мужчин. A$AP Rocky был признан виновным по делу об избиении и приговорён судом к условному сроку. Также его обязали выплатить компенсацию потерпевшему.