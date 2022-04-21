Летом за отопление платить не придётся

Минстрой предложил брать плату за отопление только в холодные месяцы, во время отопительного сезона. Нововведения коснутся всех жителей страны, кроме москвичей.

Переход к новой норме предложено провести до начала 2024 года.

Данные изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

До 1 января 2024 года региональные правительства смогут определить время для перехода на новую систему расчета – с начала следующего календарного года либо с начала отопительного периода. Более того, власти в субъектах смогут выбрать дату для применения нового порядка оплаты – с начала отопительного периода либо с начала следующего календарного года, уточняется в проекте постановления. Он предполагает, что между одобрением перехода на новую систему и до вступления изменений в силу должно пройти не менее трех месяцев.