Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
21 апреля 2022, 15:48 6

Летом за отопление платить не придётся

Минстрой подготовил новый проект

Летом за отопление платить не придётся
Фото: pixabay.com

Минстрой предложил брать плату за отопление только в холодные месяцы, во время отопительного сезона. Нововведения коснутся всех жителей страны, кроме москвичей.

Переход к новой норме предложено провести до начала 2024 года.

Данные изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

До 1 января 2024 года региональные правительства смогут определить время для перехода на новую систему расчета – с начала следующего календарного года либо с начала отопительного периода. Более того, власти в субъектах смогут выбрать дату для применения нового порядка оплаты – с начала отопительного периода либо с начала следующего календарного года, уточняется в проекте постановления. Он предполагает, что между одобрением перехода на новую систему и до вступления изменений в силу должно пройти не менее трех месяцев.

Просмотров всего: 2575

#закон #экономика #ЖКХ

распечатать


Общество 10

Товары ушедших из России брендов будут импортировать без их разрешения
Общество

В Благовещенске сквер водников снова участвует в конкурсе на благоустройство
Общество

Три двора в Благовещенске отремонтируют до конца мая
Экономика 10

В бюджет Амурской области внесли изменения
Комментарии
Показать все (6)
  • DimonS

    DimonS
    3 дня назад

    А зимой половины зарплаты хватит на оплату отопления? Или летом надо откладывать?

  • Дан

    Дан
    3 дня назад

    Да, ето ни очинь карашо... Пасмотрим, как оно выйдет на практике. Наверное, придётся авансом в летнее время платить. Этого никто не может запретить

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Круглогодично и за порывы и за воду и за прочие грунтовые воды которые мешают осваивать?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 дня назад

    Мы платим за отопление по факту (с октября по середину апреля) ни чего нормально.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Опять тарифы поднимут. (((

  • амурская алена

    амурская алена
    2 дня назад

    *Нововведения коснутся всех жителей страны, кроме москвичей*.Что москвичи особые люди.Я думаю это очередное повышение,завуалированное.

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь