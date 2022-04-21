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21 апреля 2022, 13:50 1

В Вашингтоне эвакуировали Капитолий из-за «возможной воздушной угрозы»

В полиции испугались приземлившихся на стадион неподалёку парашютистов армии США

В Вашингтоне эвакуировали Капитолий из-за «возможной воздушной угрозы»
Фото: riafan.ru

Полиция Вашингтона эвакуировала Капитолий из-за парашютистов армии США. Панику подняла местная полиция.

Как сообщили американские СМИ, причиной эвакуации сотрудников из правительственных зданий на Капитолии могли стать парашютисты или дельтапланы.

Отмечается, что парашютисты армии США приземлялись на стадион Washington Nationals перед бейсбольным матчем. А вашингтонская полиция приказала эвакуировать комплекс зданий правительства на Капитолии из-за «возможной угрозы воздушного судна», пишет РИА ФАН.

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#армия #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    сами сняли 2 фильма про свой белый дом, как его можно взять))

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