На Дальнем Востоке объявят «гектарную амнистию»

Программу «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике обсудили на парламентских слушаниях в Государственной думе. Для тех, кто не успел оформить землю в собственность, предложили продлить срок подачи заявления до 1 марта 2023 года, сообщили в Минвостокразвития.

По программе «Дальневосточный гектар» землю бесплатно предоставляют в пользование на пять лет, потом её можно оформить в собственность или аренду. Для этого нужно подтвердить, что гектар используют.

Для тех, кто не успел оформить землю, предложили ввести «гектарную амнистию», сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В связи с тем, что многие не успели подать заявления об оформлении земли в собственность, предполагается, что срок подачи заявок продлят до 1 марта 2023 года. Эта новация может затронуть более 4,7 тысячи участников программы, которые уже пропустили установленные законом сроки.