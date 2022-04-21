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21 апреля 2022, 15:30 0

На Дальнем Востоке объявят «гектарную амнистию»

Те, кто не успел подать заявление на оформление дальневосточного гектара, смогут сделать это до 1 марта 2023 года

На Дальнем Востоке объявят «гектарную амнистию»
Фото: minvr.gov.ru

Программу «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике обсудили на парламентских слушаниях в Государственной думе. Для тех, кто не успел оформить землю в собственность, предложили продлить срок подачи заявления до 1 марта 2023 года, сообщили в Минвостокразвития.

По программе «Дальневосточный гектар» землю бесплатно предоставляют в пользование на пять лет, потом её можно оформить в собственность или аренду. Для этого нужно подтвердить, что гектар используют.

Для тех, кто не успел оформить землю, предложили ввести «гектарную амнистию», сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В связи с тем, что многие не успели подать заявления об оформлении земли в собственность, предполагается, что срок подачи заявок продлят до 1 марта 2023 года. Эта новация может затронуть более 4,7 тысячи участников программы, которые уже пропустили установленные законом сроки.

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#Дальний Восток #сельское хозяйство

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