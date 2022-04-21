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21 апреля 2022, 12:51 2

В хабаровском вузе расследуют дело о крупном мошенничестве

Обыски проводят в институте и квартирах сотрудников

В хабаровском вузе расследуют дело о крупном мошенничестве
Фото: скриншот видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в филиалах РАНХиГС в связи с мошенничеством в крупных размерах. Речь идёт о филиалах в Хабаровске и Ростове-на-Дону.

РАНХиГС – это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, учебное заведение, которое с 2010 года занимается подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.

По сообщению пресс-службы ФСБ, сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность сотрудников и руководства филиалов академии в Хабаровске и Ростове-на-Дону. Обвинения предъявлены по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Обыски идут как в помещении филиалов вуза, так и в квартирах сотрудников.

Обвиняемые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на программу повышения профессиональной квалификации «Системный подход в управлении регионом». Руководство академии содействует следствию.

Уголовные дела возбуждены следственным отделом управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ростовской полицией.

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#Дальний Восток #криминал #образование #российская власть

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Вспомним про Сталина...

  • НЮ

    НЮ
    2 дня назад

    заходят как к себе домой..

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