В хабаровском вузе расследуют дело о крупном мошенничестве

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в филиалах РАНХиГС в связи с мошенничеством в крупных размерах. Речь идёт о филиалах в Хабаровске и Ростове-на-Дону.

РАНХиГС – это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, учебное заведение, которое с 2010 года занимается подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.

По сообщению пресс-службы ФСБ, сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность сотрудников и руководства филиалов академии в Хабаровске и Ростове-на-Дону. Обвинения предъявлены по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Обыски идут как в помещении филиалов вуза, так и в квартирах сотрудников.

Обвиняемые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на программу повышения профессиональной квалификации «Системный подход в управлении регионом». Руководство академии содействует следствию.

Уголовные дела возбуждены следственным отделом управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ростовской полицией.