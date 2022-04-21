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21 апреля 2022, 13:13 7

В Благовещенске фонтан с бабочкой заменят на новый с подсветкой

Сейчас идёт благоустройство новой зоны отдыха на улице 50-летия Октября

В Благовещенске фонтан с бабочкой заменят на новый с подсветкой
Фото: t.me/imameev/331

В Благовещенске подрядчик приступил к благоустройству общественной территории на улице 50-летия Октября, где раньше был фонтан. Об этом в своём телеграм-канале сообщает мэр города Олег Имамеев.

Рабочие убирают старое покрытие и разбирают чашу фонтана; бабочку, кстати, уже вывезли. Мэр уточняет, что она не вернётся на прежнее место, но узор в виде бабочки выложат на тротуаре. Фонтан планируют сделать современным – чаша будет новой, а струи воды – разноцветными, их подсветят светодиодами.

Также в новой зоне отдыха установят скамейки, урны и разноуровневое освещение. Все работы должны завершить к концу лета этого года, тогда же здесь высадят и саженцы деревьев.

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#мэрия #отдых #ЖКХ

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 дня назад

    И голубей попытайтесь прогнать :)

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    3 дня назад

    на счёт голубей полностью поддерживаю

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    голуби птицы Мира), с воронами беда...

  • bishop2018

    bishop2018
    3 дня назад

    узнаю немецкие липы!))

  • Odissey

    Odissey
    3 дня назад

    Был интересный оригинальный фонтан, который надо было просто отремонтировать, но решили не мелочиться, а всё снести и сделать банальный фонтан-струйки...

  • Иллона

    Иллона
    3 дня назад

    Odissey, поддерживаю. Кстати, кованная бабочка эта одно из совмсем немногих изделий из металла сделано искусно. Подкрасить только в цвет какой-нибудь легкий (золотой или серебряный) было достаточно. Прям раздражают стекольные светящиеся гирлянды-деревья и фонтаны вечно не работающие.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    Центр города, большое движение, шум, выхлопные газы... Торговые центры по периметру, большое пешеходное движение... Была бы эта новая "бабочка" в глубине жилой застройки...

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