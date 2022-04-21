В Благовещенске фонтан с бабочкой заменят на новый с подсветкой

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Рабочие убирают старое покрытие и разбирают чашу фонтана; бабочку, кстати, уже вывезли. Мэр уточняет, что она не вернётся на прежнее место, но узор в виде бабочки выложат на тротуаре. Фонтан планируют сделать современным – чаша будет новой, а струи воды – разноцветными, их подсветят светодиодами.

Также в новой зоне отдыха установят скамейки, урны и разноуровневое освещение. Все работы должны завершить к концу лета этого года, тогда же здесь высадят и саженцы деревьев.