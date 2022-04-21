В этом году отремонтируют подъезд к амурскому селу Белогорье

Готовность к дорожно-строительному сезону и реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудили в правительстве области. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин рассказал о заключённых контрактах и участках дорог, которые будут отремонтированы в этом году.

В 2022 году общий объем дорожного фонда составляет 14,1 миллиарда рублей, из которых половина – 7,2 миллиарда – средства федерального бюджета. Основная часть федеральных средств пойдет на завершение реконструкции 15 километра участка дороги Благовещенск – Свободный и строительство моста через Зею.

— Одним из сегментов дорожной кампании, кроме плановых ремонтов и содержания региональной и местной дорожной сети, является нацпроект «Безопасные качественные дороги», который позволяет за счет федерального финансирования решать накопившиеся проблемы и вести комплексный ремонт участков. В этом году по нацпроекту нам необходимо привести в нормативное состояние 52 километра дорог регионального значения и 6 километров дорог местного значения. Всего это 20 объектов – 16 региональных и 4 объекта Благовещенской агломерации. Городские объекты у нас законтрактованы заранее, но позднее заключение контрактов на ремонт коммуникаций и сетей создает проблемы для раннего начала работ по дорожным контрактам, – рассказал министр.

В ходе совещания глава Приамурья Василий Орлов дал поручение руководству администрации Благовещенска и министерства ЖКХ области при планировании работ на следующий сезон заранее согласовать ремонт коммуникаций и замену инженерных сетей на объектах нацпроекта.

На сегодняшний день по 10 из 16 объектов, которые должны отремонтировать по нацпроекту, заключены контракты. До конца апреля их заключат еще по пяти объектам. По ремонту подъезда к селу Белогорье контракт будет готов до 31 мая.

— На ремонт дорожной сети региона есть гарантии по выделению дополнительных средств из федерального бюджета, также есть прямые поручения президента, поэтому дорожная отрасль у нас сейчас загружена работой, к сезону ремонтов подготовились хорошо. Теперь важно не упустить сроки и гарантировать качество. На всех этапах необходимо вести сопровождение строительного контроля, – отметил губернатор области Василий Орлов.