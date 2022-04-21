Дочь Агутина и Варум выступила на разогреве у группы Bon Jovi в США

Дочь Агутина и Варум уже несколько лет является вокалисткой группы Bruvvy. В своём блоге 23-летняя артистка поблагодарила Джона Бон Джови и поклонников, которые «дают им возможность поверить в себя». Лиза также отметила, что им очень повезло.

Дочь российских звёзд давно живет в Майами. Девушка решила пойти по стопам родителей и ещё в подростковом возрасте основала свою рок-группу Without Gravity, с которой выступала на школьных концертах. В 2021 году Елизавета сообщила в соцсетях, что получила американское гражданство.

Молодая певица добивается успеха самостоятельно. Чтобы заработать, она устраивалась домработницей в американские семьи и была официанткой в кафе.

Анжелика Варум ранее признавалась, что воспитание дочери далось ей непросто. Лиза выросла в США с бабушкой и дедом, а с родителями показывала свой характер. Певица говорила, что ей даже пришлось стать «цербером».