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21 апреля 2022, 10:56 1

Дочь Агутина и Варум выступила на разогреве у группы Bon Jovi в США

Елизавета похвасталась успехами своей музыкальной группы

Дочь Агутина и Варум выступила на разогреве у группы Bon Jovi в США
Фото: gazeta.ru

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум выступила на разогреве у известного рок-музыканта Джона Бон Джови. Елизавета поделилась радостной новостью с поклонниками и опубликовала фото с концерта во Флориде, сообщает «Газета.ru».

Дочь Агутина и Варум уже несколько лет является вокалисткой группы Bruvvy. В своём блоге 23-летняя артистка поблагодарила Джона Бон Джови и поклонников, которые «дают им возможность поверить в себя». Лиза также отметила, что им очень повезло.

Дочь российских звёзд давно живет в Майами. Девушка решила пойти по стопам родителей и ещё в подростковом возрасте основала свою рок-группу Without Gravity, с которой выступала на школьных концертах. В 2021 году Елизавета сообщила в соцсетях, что получила американское гражданство.

Молодая певица добивается успеха самостоятельно. Чтобы заработать, она устраивалась домработницей в американские семьи и была официанткой в кафе.

Анжелика Варум ранее признавалась, что воспитание дочери далось ей непросто. Лиза выросла в США с бабушкой и дедом, а с родителями показывала свой характер. Певица говорила, что ей даже пришлось стать «цербером».

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#дети #США #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    3 дня назад

    Патриотка России)))

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