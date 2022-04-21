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21 апреля 2022, 12:12 0

Девочка на логотипе фестиваля «Детство на Амуре» «надела» национальный костюм

Основа логотипа – по-прежнему пластилиновая ворона

Девочка на логотипе фестиваля «Детство на Амуре» «надела» национальный костюм
Фото: admblag

В честь Года культурного наследия народов России дизайнеры Городского дома культуры обновили логотип международного фестиваля «Детство на Амуре». Девочка на логотипе предстала в национальном костюме, рассказали в администрации Благовещенска.

Основой логотипа по-прежнему осталась пластилиновая ворона, напоминающая о создателе фестиваля Григории Гладкове. Известный детский композитор написал песни к одноименному мультфильму. Рядом с вороной изображены китайский мальчик, подчеркивающий международный статус проекта, и русская девочка.

— Её национальный костюм отражает особенности одежды сразу нескольких губерний России: красный и синий цвета, пышная юбка, многослойность, передник, уникальный головной убор и орнамент, – пояснили создатели логотипа.

В Год культурного наследия народов России VIII фестиваль «Детство на Амуре» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на сумму более шести миллионов рублей. За счёт этих средств победители-лауреаты конкурса получат 66 индивидуальных единовременных стипендий, ещё 13 премий предусмотрено для лучших творческих коллективов. ⠀

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#дети #конкурсы #культура

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