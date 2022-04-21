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21 апреля 2022, 11:48 1

В полиции Сахалина сфальсифицировали доказательства о взятке на 11 миллионов

Полицейские превысили свои полномочия и дали ложные показания в суде

В полиции Сахалина сфальсифицировали доказательства о взятке на 11 миллионов
Фото: pixabay.com

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из оперативных подразделений регионального управления МВД и его подчиненного. Силовиков обвиняют в превышении полномочий и даче заведомо ложных показаний в суде, сообщает управление СК по Сахалинской области.

По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2018 года по март 2019 года искусственно создали условия для передачи взятки заместителю директора одного из сельскохозяйственных предприятий региона. После этого они оформили документы о результатах проведённых оперативно-розыскных мероприятий. В бумагах полицейские указали заведомо ложные сведения, считают в Следственном комитете.

В результате преступных действий сотрудников полиции замдиректора одного из сахалинских совхозов обвинили в получении взятки в размере 11 миллионов рублей за помощь в покупке участка земли. Позже решением суда его признали невиновным. В ходе судебного заседания обвиняемые дали заведомо ложные показания об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий и их результатах, уверено следствие.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, обвиняемые заключены под стражу.

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#криминал #происшествия #Дальний Восток

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 дня назад

    Наконец то машина правосудия заработала как надо. Только надолго ли?

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