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21 апреля 2022, 11:29 0

Жалобы и обращения жителей Дальнего Востока взяли на особый контроль

На сайтах правительств регионов ДФО появится интерактивная кнопка для связи с Юрием Трутневым

Жалобы и обращения жителей Дальнего Востока взяли на особый контроль
Фото: amurobl.ru

По поручению заместителя председателя правительства России, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева расширяются возможности для обращения граждан.

На сайтах правительств регионов Дальнего Востока появится специальная интерактивная кнопка, которая позволит дальневосточникам озвучивать существующие проблемы и претензии напрямую в штаб полномочного представителя президента РФ. Эти обращения находятся на особом контроле и собираются для улучшения работы региональных властей и муниципалитетов, совершенствования взаимодействия органов власти с населением.

Интерактивная кнопка для связи уже появилась на сайтах правительств Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Чукотки. Данный тип связи заработает во всех регионах ДФО к концу недели, но первые обращения уже приняты в работу.

Кроме того, дальневосточники могут обратиться напрямую в приёмные президента России в регионе. Также с 24 февраля 2022 года работает горячая линия по вопросам, связанным с санкциями.

С февраля поступило около восьми тысяч обращений, большая часть которых касается роста цен на товары первой необходимости и желания оказать помощь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, прибывающим на Дальний Восток.

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#Дальний Восток #интернет #областная власть #российская власть

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