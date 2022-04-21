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21 апреля 2022, 11:10 7

«Точка роста», урок ОБЖ и столовая: губернатор посетил школу в Завитинске

Василий Орлов отметил важность патриотического воспитания

«Точка роста», урок ОБЖ и столовая: губернатор посетил школу в Завитинске
Фото: admblag.ru

В ходе рабочей командировки в Завитинский округ губернатор Амурской области посетил школу № 3 города Завитинска. Главе региона показали «Точку роста», которая была открыта на базе школы в 2020 году в рамках национального проекта «Образование», и школьную столовую.

В 2020 году в Завитинскую школу поступило компьютерное оборудование и мебель, проведен ремонт на 45 миллионов рублей. В планах отремонтировать спортивный стадион, школьные классы и коридоры. Всего в школе № 3 города Завитинска в этом учебном году в 20 классах обучается 440 детей. Учреждение работает в две смены. В школе трудятся 24 педагога. Патриотическому воспитанию детей уделяют большое внимание: создан класс юных кадетов, есть отряд юнармейцев.

— В наш отряд юнармейцев входит порядка 40 ребят, но родители просят расширить его. Ко Дню Победы планируем включить в ряды юнармейцев ещё дополнительно наших школьников, – рассказала директор школы Зоя Годун.

Василий Орлов побывал на открытом уроке ОБЖ у юнармейцев и отметил, что патриотическое воспитание школьников имеет сегодня приоритетное значение.

Заглянул губернатор и в школьную столовую, где установлено современное оборудование. Ученики разных классов питаются здоровой и качественной продукцией местных производителей.

— Военно-патриотическое воспитание молодёжи очень важно. Патриотов нужно воспитывать с юного возраста. На федеральном уровне принято решение о введении уроков истории с первого класса. Мы это решение поддерживаем, необходимую работу организуем, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #дети #образование #школа

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Комментарии
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  • Арахис

    Арахис
    3 дня назад

    гитлерюгент на месте))) Бедные дети

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Дурак ты, Арахис и лечить тебя поздно! (((

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Хорошо когда у детей красивая и удобная школа и грамотные педагоги. Главная задача детей- учиться

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 дня назад

    Что-то Василий как-то подздал. Неблагодарное это дело липовые отчёты в Москву строчить.

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    3 дня назад

    Женщина ему объясняет, а Василий в облаках летает

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Картина Ильи Ефимовича Репина. "Директор и физрук".

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    Военно-патриотическое воспитание - никто не против. А - как с ТРУДОВЫМ воспитанием? Возможно, именно такое воспитание достаточно скоро будет весьма и весьма востребованным...

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