«Точка роста», урок ОБЖ и столовая: губернатор посетил школу в Завитинске

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В ходе рабочей командировки в Завитинский округ губернатор Амурской области посетил школу № 3 города Завитинска. Главе региона показали «Точку роста», которая была открыта на базе школы в 2020 году в рамках национального проекта «Образование», и школьную столовую.

В 2020 году в Завитинскую школу поступило компьютерное оборудование и мебель, проведен ремонт на 45 миллионов рублей. В планах отремонтировать спортивный стадион, школьные классы и коридоры. Всего в школе № 3 города Завитинска в этом учебном году в 20 классах обучается 440 детей. Учреждение работает в две смены. В школе трудятся 24 педагога. Патриотическому воспитанию детей уделяют большое внимание: создан класс юных кадетов, есть отряд юнармейцев.

— В наш отряд юнармейцев входит порядка 40 ребят, но родители просят расширить его. Ко Дню Победы планируем включить в ряды юнармейцев ещё дополнительно наших школьников, – рассказала директор школы Зоя Годун.

Василий Орлов побывал на открытом уроке ОБЖ у юнармейцев и отметил, что патриотическое воспитание школьников имеет сегодня приоритетное значение.

Заглянул губернатор и в школьную столовую, где установлено современное оборудование. Ученики разных классов питаются здоровой и качественной продукцией местных производителей.

— Военно-патриотическое воспитание молодёжи очень важно. Патриотов нужно воспитывать с юного возраста. На федеральном уровне принято решение о введении уроков истории с первого класса. Мы это решение поддерживаем, необходимую работу организуем, – сказал Василий Орлов.