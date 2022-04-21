Благовещенка создала куклу-прототип легендарной бабушки с советским флагом

Благовещенка Наталья Боловинцева давно делает кукол. Фигурка бабушки у нее получилась очень реалистичная. Грустный взгляд, в руках – красный флаг. Видео, снятое под песню Ярослава Дронова, моментально облетело амурские соцсети.

Поделился им и мэр Благовещенска.

«Это мне прислали в ТГ. Простые кадры под песню Ярослава Дронова. Посмотрите. И вспомните ещё раз историю этой бабушки. Пронзительно», – написал в своем телеграм-канале Олег Имамеев.

Напомним, на видео с легендарной бабушкой слышно, как укронацисты требуют: «О-о-о, разверните эту тряпочку, это знамя». После чего один из них, сунув пенсионерке набор гуманитарной помощи, стал топтать флаг СССР. Увидев это, бабушка отказалась от пайка: «За этот флаг мои родители воевали, а вы наступили», – говорит пенсионерка в кадре.

«Я сама носила погоны, бывших не бывает, я офицер МВД. Болезнь заставила оставить службу, но я в душе служу России... Теперь вот так... И если образ этой бабушки, воплощенный в моей работе, военным нашим укрепит дух, то, значит, и моя цель будет достигнута... Служу России», – написала комментарий к своей публикации Наталья Боловинцева.