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21 апреля 2022, 10:51 25

Благовещенка создала куклу-прототип легендарной бабушки с советским флагом

Видео с фигуркой облетело амурские соцсети

Благовещенка создала куклу-прототип легендарной бабушки с советским флагом
Фото: Имамеев LIVE

Благовещенка Наталья Боловинцева давно делает кукол. Фигурка бабушки у нее получилась очень реалистичная. Грустный взгляд, в руках – красный флаг. Видео, снятое под песню Ярослава Дронова, моментально облетело амурские соцсети.

Поделился им и мэр Благовещенска.

«Это мне прислали в ТГ. Простые кадры под песню Ярослава Дронова. Посмотрите. И вспомните ещё раз историю этой бабушки. Пронзительно», – написал в своем телеграм-канале Олег Имамеев.

Напомним, на видео с легендарной бабушкой слышно, как укронацисты требуют: «О-о-о, разверните эту тряпочку, это знамя». После чего один из них, сунув пенсионерке набор гуманитарной помощи, стал топтать флаг СССР. Увидев это, бабушка отказалась от пайка: «За этот флаг мои родители воевали, а вы наступили», – говорит пенсионерка в кадре.

«Я сама носила погоны, бывших не бывает, я офицер МВД. Болезнь заставила оставить службу, но я в душе служу России... Теперь вот так... И если образ этой бабушки, воплощенный в моей работе, военным нашим укрепит дух, то, значит, и моя цель будет достигнута... Служу России», – написала комментарий к своей публикации Наталья Боловинцева.

Просмотров всего: 3920

#Украина #интернет #память

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Комментарии
Показать все (25)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Вот так простая советская украинская бабушка стала символом правого дела!

  • LT

    LT
    3 дня назад

    И вспомните ещё раз историю этой бабушки. Пронзительно

    **

    че пронзительного, у всех старческая демененция может случится. главное чтоб в тюрьму не посадили.

    флаг растоптали... бабка подумала что лднр входит у них красный флаг вот и вышла, забыв, что в украине публичная демонстрация советской, как и нацисткой символики запрещена УК Украины.

    у нас бы ее привлекли к уголовке скорее всего, а не просто запрещенный флаг растоптали..

    в чем замута не пойму.

    ну да у нас тож в правительстве старые маразматики че теперь маразм - символ сегодняшнего времени что ли?

  • LT

    LT
    3 дня назад

    не нравится в украине ну так переезжай в россию, никто ж там не держал

  • LT

    LT
    3 дня назад

    кста демонстрация советской и нацисткой символики в украине законодательно запрещена по причине их принадлежности к тоталитарным режимам.

    (режим - это власть, которую невозможно сменить волей народа на честных выборах)

    тоталитаризм осужден и нашей госдумой в 2008 официально если чо. пока это осуждение не отмененно оно действует я так думаю.

    такшта.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "в украине публичная демонстрация советской, как и нацисткой символики запрещена УК Украины."

    Про запрет нацистской символики на Украине можно по-подробней?

    "у нас бы ее привлекли к уголовке скорее всего, а не просто запрещенный флаг растоптали.."

    эЛьТэ, а у вас, это где?

    И да, не нравится там, у вас, переезжай туда, где нравится. Чего ты там, у вас, страдаешь?

  • Мастра

    Мастра
    3 дня назад

    Бабуля молодец. У нее свои идеалы и она им верна. Красный флаг - это история, ее уважать надо. С этим флагом освобождали Украину от фашистов. В Украине много лет ведется нездоровая пропаганда

  • LT

    LT
    3 дня назад

    не, то что бабуля хоть и в маразме, но молодец.

    она топит за то, чтоб не боялись нарушать законы своей страны, если они тебе кажутся неправильными и одновременно плевать на жалкие подачки государства, которыми оно хочет тебя подкупить.

    бабка пример нашим пенсионерам это точно

  • LT

    LT
    3 дня назад

    офисный планктон

    поподробнее это читай в ук украины. статья там гдето 432 кажется

    *у нас

    это в рф

    насчет ненравится -уезжай*

    и че, все верно. не нравятся законы или власть в стране - борись, не можешь - уезжай.

    че не так?

  • LT

    LT
    3 дня назад

    а ну и насчет красного знамени как символа победы.

    символ эти те действия, которые ассоциируются с тем или иным атрибутом.

    под красным знаменем конкретно в украине еще и голодомор был так то.

    голодомор дума признала в 2008 если что.

    так что у кого победа, под этим знаменем а у кого еще и что другое.

    психика человека сложная штука, от сюда и законы всякие разные

  • Шофёрюга

    Шофёрюга
    3 дня назад

    LT

    да заткнись ты уже

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 дня назад

    Не заткнется, дрищет во всю

  • GREEN

    GREEN
    3 дня назад

    LT

    /голодомор дума признала в 2008/

    Можно взглянуть на документ о признании голодомора Государственной Думой РФ?

    Брешешь,как дышишь!

  • LT

    LT
    3 дня назад

    GREEN 46 минут назад

    LT

    /голодомор дума признала в 2008/

    *

    ну я че секретариат что ли.

    на сайте гд рф.

    https://duma.consultant.ru/page.aspx?955838

  • LT

    LT
    3 дня назад

    Шофёрюга 2 часа назад

    LT

    да заткнись ты уже

    ***

    хехе, че самый страшный кошмар ментов в рф

    в посыле несоблюдать законы, если считаешь их неправильными?

    ну тут как говорится (если перефразировать известную поговорку) ты берешься за пропаганду, а пропаганда берется за тебя.

    хех.

    *яж предупреждаю просто оп непредсказуемых последствиях бездумной пропаганды, че

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    LT амур-инфо не блокирует почему-то.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 дня назад

    LT пишет на русском , а за это есть ст. в УК незалежной

  • LT

    LT
    2 дня назад

    нет такой статьи.

    и че про русский. в украине гос. язык украинский, логично. русский в школах изучают.

    у нас так же. мы ж не делаем сто петьдесят гос. языков. этож бред. один общий. национальные изучают.

  • LT

    LT
    2 дня назад

    а че банить. я не прав в чем то? я фейки распространяю? да и я не призываю ни к чему.

  • LT

    LT
    2 дня назад

    а вот бабушка как раз призывает

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Дурак ты, эЛьТэ, и лечить тебя поздно! )

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    "не нравятся законы или власть в стране - борись, не можешь - уезжай."

    Так ты не в России сидишь?

    Борцун! ))

  • Мапа

    Мапа
    2 дня назад

    «LT а ну и насчет красного знамени как символа победы.символ эти те действия, которые ассоциируются с тем или иным атрибутом.под красным знаменем конкретно в украине еще и голодомор был так то.голодомор дума признала в 2008 если что.так что у кого победа, под этим знаменем а у кого еще и что другое…»

    Вот в чем прав LT, хоть со многим другим у него я и не согласен, это то - что нынешний правящий класс буржуазии навязывает нам лицемерную идеологию.

  • Мапа

    Мапа
    2 дня назад

    С одной стороны, власть «примазывается» к достижениям СССР: к развитию сельского хозяйства, индустриализации страны, Победе в ВОВ, освоению космоса и атома и т.п., то что «эффективные менеджеры» успешно отняли у народа и поделили между собой. С другой стороны, упорно доказывает нам, что социалистическая экономика СССР была неэффективна, во главе страны стояли сплошь кровавые коммунисты-диктаторы, уничтожающие свой народ (привет авторам закона 2008 года о Голодоморе). Мавзолей на День Победы стыдливо заколачивают фанерками.

    Было бы понятней народу, если нынешняя власть, почитающая Ильина и ему подобных, не натягивала на себя по верх волчьего обличья шкуру ягненка. А вела себя честнее, была открыта в своих взглядах, как в свое время яркие представители белогвардейское движения.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 дня назад

    Мапа Вы во многом правы.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Всё просто

    На одной чашке весов «испугавшийся» патриот Ваня Ургант, Андрюша Макаревич, заявивший, что это «Россия от вас мудаков уехала», Ройзман со своим зигующим другом из Украины Резниченко, Рената Литвинова, которая в Париже, но «мечтает о доме» и многие-многие другие. Испугавшиеся, обосравшиеся, просто открыто предавшие. Многие из которых ещё чуть больше месяца назад бегали по телевизорам и инстаграмам, эфирам модных «элитарных» радиостанций и учили нас жить в своих персональных блогах.

    А на другой – бабушка, откуда-то из Украины с Красным знаменем Победы. Прожившая нелёгкую жизнь, наверняка всё время тяжело трудившаяся, чтобы прокормить семью и поднять своих детей, чуть сгорбленная, маленькая бабушка. Которая всю жизнь хранила дома священное Красное Знамя, под которым её родители победили самое великое зло в истории человечества. Бабушка, которая не взяла еду из рук молодого здорового подонка, поправшего своими ногами то, во имя чего отдали жизнь двадцать семь миллионов советских людей. Бабушка, которая этого подонка не испугалась.

    И как мне кажется, любому здоровому человеку понятно, какая чаша весов перевешивает. Эта бабушка с Красным флагом – все мы. Наша история, наша память, миллионы наших предков, наша кровь и правда.

    А против неё – невесомая, но очень красивая и яркая ложь. Пустая и тронутая гнилью.

    Мы обязаны победить. Во имя вот этой бабушки, которая держит в руках Красное знамя. Держит гордо и отважно, не боясь экипированной и вооружённой до зубов мрази... (с)

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