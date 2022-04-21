Грузовик на Зейском водохранилище провалился на глубину 40 метров

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На месте провала автомобиля под лёд на Зейском водохранилище работают спасатели, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

19 апреля на Зейском водохранилище под лёд провалился автомобиль «Урал». На место происшествия отправились спасатели поисково-спасательной группы города Зеи. Специалисты добирались до места на квадроцикле.

Спасатели оцепили оградительной лентой место провала автомобиля под воду и обследовали предметы, всплывшие на поверхность. Сообщается, что тела пассажиров и водителя не найдены.

Глубина водохранилища в месте провала составляет 40 метров. Водолазы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности не имеют доступа к работам на такой глубине.

Начать работу по извлечению тел и автомобиля нельзя и из-за хрупкого льда. Его толщина на этом участке варьируется от 0 до 50 сантиметров из-за появившихся промоин.