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21 апреля 2022, 10:23 3

Грузовик на Зейском водохранилище провалился на глубину 40 метров

Достать автомобиль и тела погибших невозможно из-за тонкого льда

Грузовик на Зейском водохранилище провалился на глубину 40 метров
Фото: t.me/amursiespasateli

На месте провала автомобиля под лёд на Зейском водохранилище работают спасатели, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

19 апреля на Зейском водохранилище под лёд провалился автомобиль «Урал». На место происшествия отправились спасатели поисково-спасательной группы города Зеи. Специалисты добирались до места на квадроцикле.

Спасатели оцепили оградительной лентой место провала автомобиля под воду и обследовали предметы, всплывшие на поверхность. Сообщается, что тела пассажиров и водителя не найдены.

Глубина водохранилища в месте провала составляет 40 метров. Водолазы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности не имеют доступа к работам на такой глубине.

Начать работу по извлечению тел и автомобиля нельзя и из-за хрупкого льда. Его толщина на этом участке варьируется от 0 до 50 сантиметров из-за появившихся промоин.

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#жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    3 дня назад

    Чего это? работают до 60 метров

  • НЮ

    НЮ
    3 дня назад

    https://www.amur.info/news/2016/03/03/108122

  • НЮ

    НЮ
    3 дня назад

    Камаз с барокамерой на баржу погрузить и как лед растает пробовать доставать. Было бы желание

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