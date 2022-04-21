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21 апреля 2022, 09:35 15

В Казахстане отменили парад в честь Дня Победы

Население страны этот шаг осуждает: праздновать 9 Мая будут в ста странах мира

В Казахстане отменили парад в честь Дня Победы
Фото: Минобороны РФ

Власти Казахстана приняли решение не проводить парад в честь Дня Победы 9 мая. Население страны в большей своей части возмущено.

Отмену парада местное правительство объясняет сложной обстановкой, как из-за пандемии коронавируса, так и на внутриполитическом поле – совсем недавно там были массовые беспорядки. Осуждение российской спецоперации на Украине официально нигде не звучит. Подразумевается ли?

Так или иначе, население страны считает решение об отмене парада ошибочным. Казахстанцы даже запустили флешмоб в честь Дня Победы. Стихийный и без всякой указки сверху. В Сети люди делятся фотографиями своих дедов и прадедов, воевавших за победу над нацизмом.

Казахстанские блогеры – казахи, русские, представители других национальностей страны – в этом порыве едины. Они уверены, что отказ от уважения собственной истории является шагом в пропасть нацизма и шовинизма. Украина – тому пример.

Между тем в Подмосковье подготовка к параду Победы продолжается.

— Идут совместные тренировки пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадных строев авиации, сформированных для участия в военном параде на Красной площади, – сообщает Минобороны РФ.

В параде 9 мая в Москве примут участие порядка 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

— Уверен, 9 Мая будет праздноваться везде, во всех странах мира. По информации, которая у нас сейчас уже есть, более чем в 100 странах в разных форматах пройдут разные мероприятия, посвященные 9 Мая, – заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде.

В Приамурье в этом году праздничные мероприятия пока планируются в допандемийном формате: с парадами и шествиями «Бессмертного полка». Самый крупный парад, как водится, пройдет в Белогорске. Прохождение войск тожественным маршем увидят и в областном центре.

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#армия #праздники

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    С такими "друзьями" и врагов не надо. (((

  • 89146186960

    89146186960
    3 дня назад

    пусть сами разбираются, надеюсь наши не пойдут "со своим уставом"

  • 89146186960

    89146186960
    3 дня назад

    пусть сами разбираются, надеюсь наши не пойдут "со своим уставом"

  • Abrvalg

    Abrvalg
    3 дня назад

    Отмена парада не равно отмена празднования. Некоторые считают, что демонстрация военной техники и строевых маршей ни к чему. И достаточно шествия бессмертного полка

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 дня назад

    а после парада ожидаем очередную волну короны

  • Авантыч

    Авантыч
    3 дня назад

    Abrvalg

    Некоторые это кто и почему так считают?

  • LT

    LT
    3 дня назад

    ну хоть правительство казахстана и пророссийское, видимо надо казахстан денацифицировать от казахонацистов?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Парады отменяли 2 года и у нас из-за коронавируса. Много онлайн мероприятий было организовано.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Опять раздолбают военной техникой и так убитую дорогу в гаражи. Праздновать можно и без парадов...

  • Abrvalg

    Abrvalg
    3 дня назад

    Авантыч

    например Алиса65 так считает. Да и я тоже. Деньги, выделенные на парады, можно было бы направить на поддержку пострадавших от спецоперации или на лечение детей, которым смсками по тв собирают

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 дня назад

    я так не считаю. И многие другие тоже.

  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    3 дня назад

    Abrvalg, "Ни хлебом единым жив человек....."

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    В Казахстане сами разберутся.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    "В Казахстане сами разберутся."

    Что-то они без помощи русских в январе этого года не смогли разобраться сами.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 дня назад

    А что народ Казахстана просил помощи?

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