В Казахстане отменили парад в честь Дня Победы

Власти Казахстана приняли решение не проводить парад в честь Дня Победы 9 мая. Население страны в большей своей части возмущено.

Отмену парада местное правительство объясняет сложной обстановкой, как из-за пандемии коронавируса, так и на внутриполитическом поле – совсем недавно там были массовые беспорядки. Осуждение российской спецоперации на Украине официально нигде не звучит. Подразумевается ли?

Так или иначе, население страны считает решение об отмене парада ошибочным. Казахстанцы даже запустили флешмоб в честь Дня Победы. Стихийный и без всякой указки сверху. В Сети люди делятся фотографиями своих дедов и прадедов, воевавших за победу над нацизмом.

Казахстанские блогеры – казахи, русские, представители других национальностей страны – в этом порыве едины. Они уверены, что отказ от уважения собственной истории является шагом в пропасть нацизма и шовинизма. Украина – тому пример.

Между тем в Подмосковье подготовка к параду Победы продолжается.

— Идут совместные тренировки пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадных строев авиации, сформированных для участия в военном параде на Красной площади, – сообщает Минобороны РФ.

В параде 9 мая в Москве примут участие порядка 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

— Уверен, 9 Мая будет праздноваться везде, во всех странах мира. По информации, которая у нас сейчас уже есть, более чем в 100 странах в разных форматах пройдут разные мероприятия, посвященные 9 Мая, – заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде.

В Приамурье в этом году праздничные мероприятия пока планируются в допандемийном формате: с парадами и шествиями «Бессмертного полка». Самый крупный парад, как водится, пройдет в Белогорске. Прохождение войск тожественным маршем увидят и в областном центре.