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21 апреля 2022, 09:01 0

В мае Благовещенск украсят 400 тысяч цветов

Высаживать их будут на центральных улицах и в скверах

В мае Благовещенск украсят 400 тысяч цветов
Фото: admblag.ru

В областном центре этой весной посадят около 400 тысяч цветов. Рассада ждет своего часа в оранжерее, ГСТК готовится к её пересадке в городские клумбы.

— В этом году мы впервые проводим фестиваль цветов – он даст дополнительный толчок для развития муниципального цветоводства, даст ещё больше идей, которые в следующие годы сможем реализовать вместе с нашими сотрудниками, – сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Общая площадь цветочных клумб составит свыше 7,5 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделят улицам Краснофлотской, Ленина, городским скверам и развязкам. Начать высадку специалисты ГСТК планируют 25 мая.

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#ЖКХ #мэрия

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