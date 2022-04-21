В мае Благовещенск украсят 400 тысяч цветов

В областном центре этой весной посадят около 400 тысяч цветов. Рассада ждет своего часа в оранжерее, ГСТК готовится к её пересадке в городские клумбы.

— В этом году мы впервые проводим фестиваль цветов – он даст дополнительный толчок для развития муниципального цветоводства, даст ещё больше идей, которые в следующие годы сможем реализовать вместе с нашими сотрудниками, – сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Общая площадь цветочных клумб составит свыше 7,5 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделят улицам Краснофлотской, Ленина, городским скверам и развязкам. Начать высадку специалисты ГСТК планируют 25 мая.

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#ЖКХ #мэрия

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Алексей «Груандан» Козырин