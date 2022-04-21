В сёлах Ивановского района появятся три современные библиотеки

Библиотека села Черемхово станет модельной и будет соответствовать современному стандарту к началу октября 2022 года. Более современными сделают библиотеки в Петропавловке и Среднебелой.

На модернизацию выделено пять миллионов рублей. На них в библиотеке не только проведут ремонтные работы, но и обновят фонд более чем на две тысячи книг. Для посетителей станет доступным современное интерактивное оборудование и компьютерная техника.

— Сейчас в помещениях библиотеки за счёт средств муниципального бюджета идут работы по устройству туалета и септика, замене оконных блоков, текущие работы по косметическому ремонту внутри помещений. На это районные власти потратят 1,2 миллиона рублей, – сообщила библиотекарь Светлана Истягина.

В учреждении появится информационно-культурный центр «Ди@лог», который включит в себя «Книжный п@рк» – место отдыха с книгой, газетой или журналом. Помимо этого, в отделе «При@мурье» читатели смогут найти краеведческие издания, а для детей и подростков заработает «Библио-САД» с медиа-зоной. Мастер-классы, коворкинг, творческие студии и выставочная зона расположатся в отделе «@рт-пространство».

Предусмотрено и создание компьютерной зоны «КИТ-пространство» с возможностью прослушивания аудиокниг и зоны обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в рамках нацпроекта «Культура» преобразуется библиотека в селе Петропавловка.

— Ещё одна библиотека на территории округа станет современнее благодаря этому нацпроекту. Она находится в селе Петропавловка. Ивановский округ ежегодно участвует в национальном проекте «Культура». Благодаря этому в прошлом году модельной стала библиотека в селе Березовка, а в 2020 году обновили библиотеку в селе Ивановка, – рассказала Юлия Данько, директор МБУК «Централизованная библиотечная система Ивановского муниципального округа».

В Амурской области в 2022 году по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек: по одной в Благовещенске, Белогорске и Свободном, две библиотеки в сёлах Жариково и Толстовка Тамбовского района и три библиотеки в сёлах Среднебелая, Петропавловка и Черемхово Ивановского муниципального округа.

— Участие в конкурсном отборе субъектов на создание модельных библиотек в 2021 году стало для нашего региона успешным, в число победителей вошли пять библиотек Приамурья. Значительный вклад в развитие культурной инфраструктуры региона внесло правительство Амурской области, выделив финансирование в размере 30 миллионов рублей на переоснащение по модельному стандарту еще трёх муниципальных библиотек, – комментирует Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики Амурской области.

Модернизация библиотек началась в 2019 году. В рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту.