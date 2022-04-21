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21 апреля 2022, 10:00 5

Читатели Амур.инфо: растаявшая Чигиринка разделила жилой квартал пополам

Жители Благовещенского района жалуются на отсутствие моста через реку

Читатели Амур.инфо: растаявшая Чигиринка разделила жилой квартал пополам
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратились горожане, проживающие на Воронкова, в той части улицы, которая относится к селу Чигири. В этом районе квартал между Василенко и Тепличной разделяется рекой Чигиринкой, и часть домов (улица Воронкова, 19/2, 19/3, 19/4 и другие) остаётся отрезанной. Как рассказали читатели, раньше через Чигиринку был небольшой мостик. Однако в прошлом году его смыло, и теперь сквозной проход через квартал невозможен.

— Мы всегда через Чигиринку ходили по мостику, прошлым летом его смыло. Зимой речка замёрзла, и к единственному в районе супермаркету ходили по льду. Сейчас речка почти растаяла, поэтому приходится ходить вокруг, вдоль Василенко. Естественно, это неудобно, – рассказала жительница дома № 21 на улице Воронкова.

В свою очередь жители «отрезанных» от квартала домов пояснили, что обращались и в управляющую компанию, и к застройщику, но им так и не пояснили, кто должен отвечать за восстановление моста.

Читатели отметили, что в конце марта на берегу Чигиринки появились трубы и строительный вагончик, а вокруг ­– ограничительная лента. Обрадовались, что это примета скорого возведения моста. Однако на сегодняшний день лента уже сорвана, и никакие работы на этом участке так и не проводились.

Сейчас жители многоэтажек обходятся своими силами ­– соорудили самодельный переход из досок и автомобильных покрышек, но долго такая конструкция не прослужит – скоро лёд окончательно растает, и перебраться на другой берег по такому переходу будет уже невозможно.

Чтобы понять, какая перспектива ожидает местных жителей, редакция обратилась в администрацию Благовещенского района. Там от комментариев воздержались, попросили оформить официальный запрос.

В настоящее время Амур.инфо ожидает ответ и продолжает следить за ситуацией.

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#Благрайон #жизнь #природа

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "от комментариев воздержались"

    Гы... Глава под следствием. Бояться чего лишнего не ляпнуть. )))

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Тьфу, блин! Лишний "Ь" воткнул и не исправить. ((( А глаз режет.

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Нехрен там вообще было строить на бывших полях сельхозназначения

  • paravis

    paravis
    3 дня назад

    Мостик сколотить в савецкие времена не стоило таких умственных и финансовых затрат. Обком партии сказал, сделано. Сейчас разводят бюрократические проволочки.

  • bomj

    bomj
    3 дня назад

    мигуля так воткнул на чайке , ну и где он?

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