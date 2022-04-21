Читатели Амур.инфо: растаявшая Чигиринка разделила жилой квартал пополам

В редакцию Амур.инфо обратились горожане, проживающие на Воронкова, в той части улицы, которая относится к селу Чигири. В этом районе квартал между Василенко и Тепличной разделяется рекой Чигиринкой, и часть домов (улица Воронкова, 19/2, 19/3, 19/4 и другие) остаётся отрезанной. Как рассказали читатели, раньше через Чигиринку был небольшой мостик. Однако в прошлом году его смыло, и теперь сквозной проход через квартал невозможен.

— Мы всегда через Чигиринку ходили по мостику, прошлым летом его смыло. Зимой речка замёрзла, и к единственному в районе супермаркету ходили по льду. Сейчас речка почти растаяла, поэтому приходится ходить вокруг, вдоль Василенко. Естественно, это неудобно, – рассказала жительница дома № 21 на улице Воронкова.

В свою очередь жители «отрезанных» от квартала домов пояснили, что обращались и в управляющую компанию, и к застройщику, но им так и не пояснили, кто должен отвечать за восстановление моста.

Читатели отметили, что в конце марта на берегу Чигиринки появились трубы и строительный вагончик, а вокруг ­– ограничительная лента. Обрадовались, что это примета скорого возведения моста. Однако на сегодняшний день лента уже сорвана, и никакие работы на этом участке так и не проводились.

Сейчас жители многоэтажек обходятся своими силами ­– соорудили самодельный переход из досок и автомобильных покрышек, но долго такая конструкция не прослужит – скоро лёд окончательно растает, и перебраться на другой берег по такому переходу будет уже невозможно.

Чтобы понять, какая перспектива ожидает местных жителей, редакция обратилась в администрацию Благовещенского района. Там от комментариев воздержались, попросили оформить официальный запрос.

В настоящее время Амур.инфо ожидает ответ и продолжает следить за ситуацией.