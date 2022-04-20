Экс-ведущему «Орла и решки» Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

По информации тelegram-канала, ограничение наложено до 2072 года. Причиной такого решения стала жёсткая антивоенная позиция блогера и критика специальной операции России на Украине.

Источник сообщает, что в этом году Птушкину исполнится 38 лет, следовательно, приехать в Россию трэвел-блогер сможет лишь в 88 лет. Такой запрет можно назвать практически пожизненным.

Птушкин покинул шоу «Орёл и Решка» и сейчас ведёт собственный блог о путешествиях. На его канал подписаны почти шесть миллионов человек.

Канал также сообщает, что в Сети появилась информация о том, что въезд в Россию на 50 лет также запретили и некоторым другим украинским артистам, журналистам и блогерам. Среди них Светлана Лобода, Макс Барских, Верка Сердючка, доктор Комаровский, а также ещё один бывший ведущий «Орла и решки» Андрей Бедняков. Однако журналисты Baza смогли подтвердить запрет на въезд только для Антона Птушкина.