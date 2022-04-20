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20 апреля 2022, 19:01 24

Жителей Благовещенска удивил рост стоимости питьевой воды

Теперь литр обходится на 25 % дороже

Жителей Благовещенска удивил рост стоимости питьевой воды
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Он рассказал, что на автомате по продаже питьевой воды разместили объявление о том, что она подорожала на рубль за один литр. Корреспондент Амур.инфо постарался разобраться, в чём причина роста цены сразу на 25 %.

фото: Амур.инфо

Из объявления следует, что причиной подорожания стал рост стоимости эквайринга. Корреспондент Амур.инфо связался с представителями нескольких компаний, занимающихся продажей воды в Благовещенске.

— Вся суть не в банках, а в обслуживающей организации, которая эквайринг контролирует и устанавливает терминалы, – пояснил директор одной из компаний, занимающихся продажей воды через водоматы.

Об этом же упомянули и в другой компании по продаже воды в Благовещенске.

— Мы были вынуждены поднять стоимость воды для конечных покупателей из-за роста затрат на эквайринг. Причем это произошло не по вине банка, а из-за компании, которая предоставляет нам сами терминалы. Вот смотрите, средний чек у нас – 20 рублей. С этой суммы мы должны заплатить 1,6 рубля этой компании и ещё 0,85 % от суммы банку. Таким образом, чтобы нормально прошла транзакция, от суммы чека мы теряем 10-11 %, а раньше было 2,6 %. Нас поставили в такие условия, что мы были вынуждены поднять цену, – пояснил директор другой компании, занимающейся продажей воды через водоматы. – Если бы у нас средний чек был 500 рублей, к примеру, то тогда бы такое изменение было бы несущественно, а так у нас просто нет другого выхода.

Эквайринг – возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами

Он также добавил, что Российская ассоциация водников обратилась в Центробанк с просьбой позволить им оплачивать эквайринг не с каждого чека, а с общей суммы за день, но предложение не было услышано.

Корреспондент Амур.инфо также пообщался с представителем компании, которая предоставляет терминалы для безналичной оплаты. Там пояснили, что в связи с распоряжением Центробанка стоимость эквайринга не должна превышать 1 %, но не все контрагенты готовы работать на таких условиях. Сейчас тариф следующий: 1 % + фиксированная сумма за транзакцию. Для компаний, имеющих средний чек от 150 рублей, такая схема даже выгоднее той, что была ранее. При этом компании, осуществляющие микротранзакции, к примеру, водоматы, вынуждены платить больше.

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#бизнес #экономика #лонгрид

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Комментарии
Показать все (24)
  • Дан

    Дан
    4 дня назад

    ну а чо удевляться! иё же с бразилии самолётами возят.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    В Белогорске уже много лет литр воды стоит от 5 до 7 руб...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 дня назад

    Гыгы...сажайте бабулю-пенсионерку возле каждого автомата и как в старые времена СССР собирайте наличку, а то попривыкли к буржуйским безналичным оплатам.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 дня назад

    У РОССИИ свой путь - скрепоносный!

  • Paster

    Paster
    4 дня назад

    "ну а чо удевляться! иё же с бразилии самолётами возят."

    Текст ты конечно не читал.

  • Paster

    Paster
    4 дня назад

    Только не понятно, эквайринг - это оплата по карте, но при оплате наличкой деньги этот самый эквайринг минуют. Так почему же и по карте и за наличку цена одинаковая?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 дня назад

    За стабильную инфляцию !

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    А за наличку инкассация деньги подняла?

  • Дан

    Дан
    4 дня назад

    Paster

    Текст ты конечно не читал

    а букав ни знаю

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 дня назад

    Примерно год назад литр воды стоил 3 рубля и ни чего, не было ни каких заморочек по поводу подорожания, а тут гляди на 1 рубль подняли а гундежа то гундежа

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Изыди!!!

  • амурская алена

    амурская алена
    3 дня назад

    Интересно,что не подорожало?Я хотела бы сказать,большое спасибо,кто организовал этот бизнес во благо здоровья населения.Ведь из крана использую только для технических целей.За чистую воду не жалко денег.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    кому война-кому мать родна

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    А я хочу сказать "спасибо" тем, по чьей вине из крана течёт техническая вода, за которую платим не так уж мало. Почему-то в стране Московии в кране вода питьвая...

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    3 дня назад

    А как же патриотизм, страна не в простой ситуации, санкции, изоляция со стороны недружественных стран, а они нищее население ещё и в таких мелочах давят. Эх ура-патриоты.((( Тут бы мэру, заму по эконимике, губернатору вмешаться, да некогда им они на патриотичесемх мероприятиях на стадионе"Спартак" учавствуют, и презентуют реку бурхановку.))))

  • Толбузянин

    Толбузянин
    3 дня назад

    Ну так откажитесь от электронной оплаты , банки сами к вам приедут с предложением

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "из крана течёт техническая вода"

    Любопытно, откуда такая инфа?

    Кстати, платите, как за питьевую? ;)

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    есть фильтры не сильно отличающиеся от тех через которые вам льют)) есть родники-скважины. На работу перестали брать привозную было 150 и резко 200))) письма про экв. не было

  • 89146186960

    89146186960
    3 дня назад

    вода Пьюти 0,5 негаз в супермаркете Копеечка за 45 рублей, вот где я офигел

  • sinoptik

    sinoptik
    3 дня назад

    Алиса65 6 часов назад

    А я хочу сказать "спасибо" тем, по чьей вине из крана течёт техническая вода, за которую платим не так уж мало. Почему-то в стране Московии в кране вода питьвая...

    В стране Московии как и в стране Петербуржии воодв в кране обычная-водопроводная. То есть всякой чистоты, в зависимости от возраста и чистоты трубы в отдельно взятом стояке))) Хватит уже ныть, не надоело? Фильтр купите и будет вам счастье. Ну или разоритесь на 100 рублей за 20 литров воды. Хотя от водопроводной воды никто еще не умер.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    sinoptik , не стоит считать себя самым умным, синоптик вы наш. Фильтр стоит не дёшево, а засоряется за неделю, причём нужен не один фильтр. Вода в месяц обходится нам в 1.000 руб. А утверждение, что от водопроводной воды никто не умер вполне себе спорное, как и ваши угадалки погоды. Летом воду так хлорируют, что запах по всей квартире. Поинтересуйтесь, что происходит с хлорированной водой при кипячении. Вы своему ребёнку дадите такую воду? А впрочем, пейте на здоровье, и будет вам счастье))

  • sinoptik

    sinoptik
    3 дня назад

    Алиса65 55 минут назад

    sinoptik , не стоит считать себя самым умным, синоптик вы наш. Фильтр стоит не дёшево, а засоряется за неделю, причём нужен не один фильтр. Вода в месяц обходится нам в 1.000 руб. А утверждение, что от водопроводной воды никто не умер вполне себе спорное, как и ваши угадалки погоды. Летом воду так хлорируют, что запах по всей квартире. Поинтересуйтесь, что происходит с хлорированной водой при кипячении. Вы своему ребёнку дадите такую воду? А впрочем, пейте на здоровье, и будет вам счастье))

    Ожидаемо, Алиса65, ожидаемо))) я забыла что ваш стиль комментариев - "сам дурак"))) Вы не поверите я с детства пью воду из под крана, жива и здорова. Кстати, воду сильно хлорируют только в период половодья и паводков. А насчет "угадалок погоды"))) я не думаю, что мне стоит с вами обсуждать мою профпригодность. Уж простите, но наверное вы лучше меня разбираетесь в политике и экономике (судя по вашей активности на этом ресурсе), но в геофизике вы ноль.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Я фильтр давно купил. Эквайринги какие-то. Заняться больше нечем что-ли. Все на огороды, товарищи. Будем сеять редис и петь "Интернационал".

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    А я всегда пью водопроводную воду и до сих пор жив и практически здоров. На стометровке некоторым "молодым" нытикам ещё фору могу дать. )))

    Хотя, при оказии, не откажусь и родниковую воду набрать!

    Считаю, что продажа питьевой воды в розницу, это обыкновенный развод лохов на бабки. )

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