Жителей Благовещенска удивил рост стоимости питьевой воды

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В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Он рассказал, что на автомате по продаже питьевой воды разместили объявление о том, что она подорожала на рубль за один литр. Корреспондент Амур.инфо постарался разобраться, в чём причина роста цены сразу на 25 %.

фото: Амур.инфо

Из объявления следует, что причиной подорожания стал рост стоимости эквайринга. Корреспондент Амур.инфо связался с представителями нескольких компаний, занимающихся продажей воды в Благовещенске.

— Вся суть не в банках, а в обслуживающей организации, которая эквайринг контролирует и устанавливает терминалы, – пояснил директор одной из компаний, занимающихся продажей воды через водоматы.

Об этом же упомянули и в другой компании по продаже воды в Благовещенске.

— Мы были вынуждены поднять стоимость воды для конечных покупателей из-за роста затрат на эквайринг. Причем это произошло не по вине банка, а из-за компании, которая предоставляет нам сами терминалы. Вот смотрите, средний чек у нас – 20 рублей. С этой суммы мы должны заплатить 1,6 рубля этой компании и ещё 0,85 % от суммы банку. Таким образом, чтобы нормально прошла транзакция, от суммы чека мы теряем 10-11 %, а раньше было 2,6 %. Нас поставили в такие условия, что мы были вынуждены поднять цену, – пояснил директор другой компании, занимающейся продажей воды через водоматы. – Если бы у нас средний чек был 500 рублей, к примеру, то тогда бы такое изменение было бы несущественно, а так у нас просто нет другого выхода.

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Он также добавил, что Российская ассоциация водников обратилась в Центробанк с просьбой позволить им оплачивать эквайринг не с каждого чека, а с общей суммы за день, но предложение не было услышано.

Корреспондент Амур.инфо также пообщался с представителем компании, которая предоставляет терминалы для безналичной оплаты. Там пояснили, что в связи с распоряжением Центробанка стоимость эквайринга не должна превышать 1 %, но не все контрагенты готовы работать на таких условиях. Сейчас тариф следующий: 1 % + фиксированная сумма за транзакцию. Для компаний, имеющих средний чек от 150 рублей, такая схема даже выгоднее той, что была ранее. При этом компании, осуществляющие микротранзакции, к примеру, водоматы, вынуждены платить больше.