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20 апреля 2022, 19:41 8

Георгиевскую ленту хотят приравнять к символам воинской славы

За её осквернение будет грозить уголовная ответственность

Георгиевскую ленту хотят приравнять к символам воинской славы
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, сообщается в телеграм-канале «Единой России».

Уточняется, что новый статус поможет прекратить нападки на символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, за любые нарушения в части использования георгиевской ленты может грозить ответственность вплоть до уголовной.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    3 дня назад

    т.е. на авто привязать нельзя.

  • LT

    LT
    3 дня назад

    до уголовной.

    ***

    какого черта они бесконца угрожают своему народу тюрьмой?

    воевать сподручней только с собственным народом что ли?

    такое впечатление, что они все живое ненавидят.

    мож им того, уже начать собираться нахер идти со своими угрозами?

    вот что госдумовцы сделали для спецоперации? пошлми туда добровольцами? перечислили средства на медпомощь или еще что?детей своих воинскую славу георгиевской ленты послали поддерживать? чето ничего про такое неслышал.

    а вот про террор собственного народа из каждого утюга

  • LT

    LT
    3 дня назад

    прекратить нападки на символ

    *

    кто на него нападает? я лично его в руки больше не возьму

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Никогда не связывался с этой ленточкой - зачем? Память о Победе, о родных старшего поколения - глубоко личное чувство, зачем выставлять его напоказ? ...Это вы, другие которые, играйтесь в память о войне!

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    3 дня назад

    От наших "оппонентов" с Украины, а также им сочувствующих в России, можно ожидать любых пакостей, в том числе, надругательств над георгиевской ленточкой. А так, будет статья в УК про запас, если что - под руки белые, и в обезьянник. Никто, конечно, за ленточки на антеннах авто наказывать не будет.

  • Зевака

    Зевака
    3 дня назад

    Есть две ленты - Гвардейская и Горгиевская. Последняя - символ армии Власова и царской России и к символу Победы отношение имеет относительное. Внешне их не различить.

  • Зевака

    Зевака
    3 дня назад

    Если в госдуму внесли проект по георгиевской (именно с маленькой буквы, как и в новости инфы), то там похоже уже такие же депутаты по интеллекту.

  • мыжго

    мыжго
    3 дня назад

    Почему не отличить? Одна оранжево-черная, другая желто-черная. Другой вопрос, что Власов притянут за уши. Он никакого отношения к георгиевской ленте вообще не имеет, потому что георгиевские кресты появились куда как раньше чем предательство Власова.

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