Георгиевскую ленту хотят приравнять к символам воинской славы
За её осквернение будет грозить уголовная ответственность
В Госдуму внесли законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, сообщается в телеграм-канале «Единой России».
Уточняется, что новый статус поможет прекратить нападки на символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, за любые нарушения в части использования георгиевской ленты может грозить ответственность вплоть до уголовной.
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