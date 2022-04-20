Вика Цыганова рассказала, почему так и не стала мамой

Цыганова рассказала, что она никогда не отличалась крепким здоровьем. Она часто болела в детстве, пережила двухстороннюю пневмонию и чудом осталась жива. На своих первых гастролях певица попала в страшную аварию, в которой сломала руку и получила травму головы. А через месяц у артистки случился приступ эпилепсии. От этого недуга Вика страдала почти 15 лет.

В 2007 году звезда пережила клиническую смерть. Причиной стало редкое заболевание — орнитоз. Цыганова рассказала, что купила мужу в подарок попугая экзотической породы, но через 11 дней питомец неожиданно умер. А спустя четыре дня певицу и её мать экстренно госпитализировали с высокой температурой, затруднённым дыханием и параличом конечностей.

Недавно артистка неудачно упала и сломала ребро. По словам Вики, её буквально преследуют неудачи. Но больше всего Цыганова переживает из-за отсутствия детей. Она уже 35 лет замужем за Вадимом Цыгановым, но так и не смогла родить наследника.

Певица признаётся, что мечтала родить десять детей, как было у её бабушки, однако в браке у неё не было ни одной беременности. Прибегнуть к ЭКО или услугам суррогатной матери артистка не решилась.

Вика рассказала, что хочет взять ребёнка из детского дома. По её словам, у неё есть все условия для воспитания наследника. Они с мужем живут в трехэтажном загородном особняке площадью 800 квадратных метров и ведут своё хозяйство.

С заработками у супругов тоже все в порядке. Вика и Вадим занимаются бизнесом: много лет шьют верхнюю одежду в старорусском стиле.