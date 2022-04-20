Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 16:32 1

Вика Цыганова рассказала, почему так и не стала мамой

Цыганова не смогла родить из-за проблем со здоровьем и автокатастрофы

Вика Цыганова рассказала, почему так и не стала мамой
Фото: popcornnews.ru

Вика Цыганова призналась, что её преследует злой рок. За свою жизнь 58-летняя певица пережила клиническую смерть, страшную аварию и эпилепсию. В программе «Светская хроника» она рассказала, что из-за проблем со здоровьем так и не смогла стать мамой, сообщает «Пятый канал».

Цыганова рассказала, что она никогда не отличалась крепким здоровьем. Она часто болела в детстве, пережила двухстороннюю пневмонию и чудом осталась жива. На своих первых гастролях певица попала в страшную аварию, в которой сломала руку и получила травму головы. А через месяц у артистки случился приступ эпилепсии. От этого недуга Вика страдала почти 15 лет.

В 2007 году звезда пережила клиническую смерть. Причиной стало редкое заболевание — орнитоз. Цыганова рассказала, что купила мужу в подарок попугая экзотической породы, но через 11 дней питомец неожиданно умер. А спустя четыре дня певицу и её мать экстренно госпитализировали с высокой температурой, затруднённым дыханием и параличом конечностей.

Недавно артистка неудачно упала и сломала ребро. По словам Вики, её буквально преследуют неудачи. Но больше всего Цыганова переживает из-за отсутствия детей. Она уже 35 лет замужем за Вадимом Цыгановым, но так и не смогла родить наследника.

Певица признаётся, что мечтала родить десять детей, как было у её бабушки, однако в браке у неё не было ни одной беременности. Прибегнуть к ЭКО или услугам суррогатной матери артистка не решилась.

Вика рассказала, что хочет взять ребёнка из детского дома. По её словам, у неё есть все условия для воспитания наследника. Они с мужем живут в трехэтажном загородном особняке площадью 800 квадратных метров и ведут своё хозяйство.

С заработками у супругов тоже все в порядке. Вика и Вадим занимаются бизнесом: много лет шьют верхнюю одежду в старорусском стиле.

Просмотров всего: 820

#дети #здоровье #шоу-бизнес

распечатать


Общество 3

Амурчане, живущие в сёлах, где нет аптек, смогут купить лекарства в ФАПе

Происшествия

Амурчанка попала в колонию за уклонение от уплаты алиментов
Экономика 8

В бюджет Амурской области внесли изменения
Общество

В Таиланде отменяют ПЦР-тестирование для вакцинированных туристов
Комментарии
Показать все (1)
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Здравствуйте бабушка Вика. Русская водка. Что ты натворила.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь