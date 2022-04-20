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20 апреля 2022, 16:29 1

В Свободном из окна выпал ребёнок

Происшествие случилось, пока мать выходила в магазин

В Свободном из окна выпал ребёнок
Фото: pixabay.com

19 апреля жительница Свободного оставила без присмотра 5-летнего сына – вышла в магазин, а в это время ребёнок выпал из окна. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Сообщение о падении 5-летнего ребенка из окна квартиры, расположенной на 2 этаже, поступило в дежурную часть отдела полиции Свободного от диспетчера ЕДДС. На место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

В ходе проверки полицейские установили, что 19 апреля около 23:00 мальчик выпал из окна своей квартиры, оставшись без присмотра родителей. Оказалось, что мать ребенка, уложив его спать, вышла в магазин. В настоящее время малыш находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В отношении матери инспекторы ПДН составили протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Каждый год одно и то же. ((

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