В Свободном из окна выпал ребёнок

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19 апреля жительница Свободного оставила без присмотра 5-летнего сына – вышла в магазин, а в это время ребёнок выпал из окна. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Сообщение о падении 5-летнего ребенка из окна квартиры, расположенной на 2 этаже, поступило в дежурную часть отдела полиции Свободного от диспетчера ЕДДС. На место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

В ходе проверки полицейские установили, что 19 апреля около 23:00 мальчик выпал из окна своей квартиры, оставшись без присмотра родителей. Оказалось, что мать ребенка, уложив его спать, вышла в магазин. В настоящее время малыш находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В отношении матери инспекторы ПДН составили протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».