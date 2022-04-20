Амурчанина оштрафовали за поджог сухой травы
Пал едва не дошел до лесного массива
Жителя Магдагачинского района признали виновным в поджоге сухой травы. Мужчина совершил правонарушение в то время, когда в области уже действовал особый противопожарный режим, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
Амурчанин поджёг траву в трёх километрах севернее села Тыгда. Рядом находится лесной участок, до которого мог дойти пал. За правонарушение мужчина заплатит штраф в размере двух тысяч рублей.
В минлесхозе региона напоминают, что сейчас на всей территории Приамурья действует особый противопожарный режим, разжигать костры запрещено.
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