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20 апреля 2022, 18:37 2

Амурчанина оштрафовали за поджог сухой травы

Пал едва не дошел до лесного массива

Амурчанина оштрафовали за поджог сухой травы
Фото: 28.mchs.gov.ru

Жителя Магдагачинского района признали виновным в поджоге сухой травы. Мужчина совершил правонарушение в то время, когда в области уже действовал особый противопожарный режим, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Амурчанин поджёг траву в трёх километрах севернее села Тыгда. Рядом находится лесной участок, до которого мог дойти пал. За правонарушение мужчина заплатит штраф в размере двух тысяч рублей.

В минлесхозе региона напоминают, что сейчас на всей территории Приамурья действует особый противопожарный режим, разжигать костры запрещено.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • chilly

    chilly
    3 дня назад

    Маловато. Такими штрафами идиотов не остановить.

  • ИньИянь

    ИньИянь
    3 дня назад

    Страна со смешными штрафами, а потому с процветающим идиотизмом и беспределом

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