Алексей Панин пожаловался на отсутствие денег и работы в Испании

После переезда в Испанию Панин продолжал сотрудничать с российскими режиссёрами и приезжал сниматься в Россию. Но после критики соотечественников с ним расторгли все контракты и перестали приглашать на съёмки. Сейчас 44-летний Алексей живёт на накопления, которые уже заканчиваются.

В недавнем интервью актёр заявил, что ему давно закрыта дорога в кино. По его словам, в последние годы он приезжал в Россию лишь на два съёмочных дня. Панин отметил, что с 2015 года на него пошла волна хейта, после чего ему перекрыли вход на все федеральные каналы. Также Алексей признался, что деньги у него уже на исходе, а ему нужно кормить дочь.

За границей актёр вряд ли сможет построить карьеру. Он понимает, что на главные роли его не позовут, а играть в эпизодах он не хочет. Пока Панин не знает, что будет делать дальше.

В 2020 году Алексей получил вид на жительство в Испании. Скандальный артист заявлял, что его совершенно не тянет в Россию. В прошлом году Панин похоронил маму и приезжал на Родину лишь для того, чтобы вступить в наследство.