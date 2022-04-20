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20 апреля 2022, 15:53 3

Алексей Панин пожаловался на отсутствие денег и работы в Испании

Панин вместе с дочерью уже несколько лет живёт за границей

Алексей Панин пожаловался на отсутствие денег и работы в Испании
Фото: laifhak.ru

Несколько лет назад Алексей Панин вместе с дочерью Аней переехал жить в Испанию. Актёр критиковал Россию и утверждал, что ему нравится жить за границей. Однако недавно артист признался, что у него заканчиваются финансы, а в кино его больше не зовут, сообщает «СтарХит».

После переезда в Испанию Панин продолжал сотрудничать с российскими режиссёрами и приезжал сниматься в Россию. Но после критики соотечественников с ним расторгли все контракты и перестали приглашать на съёмки. Сейчас 44-летний Алексей живёт на накопления, которые уже заканчиваются.

В недавнем интервью актёр заявил, что ему давно закрыта дорога в кино. По его словам, в последние годы он приезжал в Россию лишь на два съёмочных дня. Панин отметил, что с 2015 года на него пошла волна хейта, после чего ему перекрыли вход на все федеральные каналы. Также Алексей признался, что деньги у него уже на исходе, а ему нужно кормить дочь.

За границей актёр вряд ли сможет построить карьеру. Он понимает, что на главные роли его не позовут, а играть в эпизодах он не хочет. Пока Панин не знает, что будет делать дальше.

В 2020 году Алексей получил вид на жительство в Испании. Скандальный артист заявлял, что его совершенно не тянет в Россию. В прошлом году Панин похоронил маму и приезжал на Родину лишь для того, чтобы вступить в наследство.

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#финансы #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 дня назад

    Это чмо пускай своей задницей за границей торгует.

  • Анна555222

    Анна555222
    3 дня назад

    Можно и на работу устроиться, а не ныть.... Все такие нытики стали...

  • Вишня

    Вишня
    3 дня назад

    Пошел на ***, п****с!!! Тебя и в эпизодические роли не позовут, чудище чокнутое, "не хочет он" ...

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