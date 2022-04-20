Арт-объект, посвященный «Амурской осени», может появиться в центре Благовещенска

Благовещенцам предлагают проголосовать ещё за один вариант благоустройства территории – сквер имени Валерия Приемыхова. Здесь может появиться арт-объект, посвященный фестивалю кино и театра «Амурская осень».

Кроме того, в сквере на тропинке хотят выложить рисунок в виде киноленты, поставить новые скамейки в виде капсул с подсветкой и качели. Также приведут в порядок освещение и высадят новые растения.

Проголосовать за воплощение этого проекта в жизнь можно на сайте 28.gorodsreda.ru, выбор между пятью предложенными территориями можно сделать до 30 мая. Если не получится проголосовать на сайте, можно обратиться за помощью к волонтерам, которые на этой неделе дежурят в торговых центрах «Острова» и «Мега» с 16:00 до 18:00.