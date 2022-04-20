Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 17:48 0

Строительство спорткомплекса в амурской Возжаевке возобновят летом

Проблемы с поставщиками стройматериалов удалось решить

Строительство спорткомплекса в амурской Возжаевке возобновят летом
Фото: pixabay.com

Региональное правительство сообщает о возобновлении строительства нового спортивного комплекса в Возжаевке. Рабочие снова зайдут на объект летом этого года.

Комплекс начали строить в прошлом году, но до зимы не успели – возникли проблемы с поставками стройматериалов. Сейчас они решены. После завершения строительства в селе появится футбольное поле, дорожки, яма для прыжков в длину, хоккейная коробка, трибуны для зрителей.

— Это уже третий спорткомплекс, который мы возводим по проекту «Спорт – норма жизни». В 2019-м такие были открыты при школах в Томском и Белогорске. Надо отметить, что такие объекты становятся не только хорошей базой для уроков физкультуры и тренировок школьных команд. Туда приходят заниматься и местные жители. И это очень важно, – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

После ввода в эксплуатацию спорткомплекс будет открыт для всех желающих жителей Возжаевки и соседних сел.

Просмотров всего: 268

#областная власть #спорт #дети

распечатать


Общество

В Благовещенске начал работать Городской парк
Происшествия

Амурчанка попала в колонию за уклонение от уплаты алиментов
Экономика 10

В бюджет Амурской области внесли изменения
Общество 5

В историческом центре Благовещенска может появиться современная зона отдыха
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь