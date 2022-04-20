Строительство спорткомплекса в амурской Возжаевке возобновят летом

Региональное правительство сообщает о возобновлении строительства нового спортивного комплекса в Возжаевке. Рабочие снова зайдут на объект летом этого года.

Комплекс начали строить в прошлом году, но до зимы не успели – возникли проблемы с поставками стройматериалов. Сейчас они решены. После завершения строительства в селе появится футбольное поле, дорожки, яма для прыжков в длину, хоккейная коробка, трибуны для зрителей.

— Это уже третий спорткомплекс, который мы возводим по проекту «Спорт – норма жизни». В 2019-м такие были открыты при школах в Томском и Белогорске. Надо отметить, что такие объекты становятся не только хорошей базой для уроков физкультуры и тренировок школьных команд. Туда приходят заниматься и местные жители. И это очень важно, – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

После ввода в эксплуатацию спорткомплекс будет открыт для всех желающих жителей Возжаевки и соседних сел.