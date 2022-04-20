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20 апреля 2022, 15:13 0

35-летняя теннисистка Мария Шарапова сообщила о первой беременности

Шарапова поделилась с поклонниками радостной новостью

35-летняя теннисистка Мария Шарапова сообщила о первой беременности
Фото: marieclaire.ru

Мария Шарапова удивила поклонников счастливым известием. В день своего 35-летия теннисистка сообщила, что скоро впервые станет мамой. Спортсменка опубликовала в своём блоге снимок, который подтверждает её положение, сообщает «СтарХит».

В свой праздник Шарапова поделилась фото с округлившимся животом и написала, что на день рождения всегда ела торт за двоих. Подписчики теннисистки порадовались за неё и поздравили со скорым пополнением в семье.

Мария находится в отношениях с Александром Гилксом, другом принца Гарри. Больше года назад пара объявила о помолвке, но о свадьбе пока не сообщала. Влюбленные предпочитают не распространяться о личной жизни в соцсетях и редко делятся совместными фото.

Ранее Шарапова рассказывала, что почувствовала себя счастливой, когда встретила Александра. Мария признавалась, что была уверена в своём избраннике и сказала «да» в первый же день знакомства.

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#дети #соцсети #спорт

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