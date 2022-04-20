За прошлый год товарооборот России с Японией увеличился более чем наполовину

Сообщается, что экспорт товаров из Японии вырос на 37,4 %, а импорт из России поднялся на 68,5 %.



Токио увеличил продажу своих автомобилей на 21,6 %, а Москва нарастила объемы поставляемых энергоносителей на 49,9 %.