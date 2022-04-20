За прошлый год товарооборот России с Японией увеличился более чем наполовину
Об этом сообщил Минфин Страны восходящего солнца
По итогам прошедшего года, согласно данным Минфина Японии, товарооборот между нашими странами увеличился на 56,9 % – до 2,7 триллиона иен или 20,8 миллиарда долларов, пишет РИА ФАН.
Сообщается, что экспорт товаров из Японии вырос на 37,4 %, а импорт из России поднялся на 68,5 %.
Токио увеличил продажу своих автомобилей на 21,6 %, а Москва нарастила объемы поставляемых энергоносителей на 49,9 %.
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