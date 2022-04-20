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20 апреля 2022, 17:24 8

За прошлый год товарооборот России с Японией увеличился более чем наполовину

Об этом сообщил Минфин Страны восходящего солнца

За прошлый год товарооборот России с Японией увеличился более чем наполовину
Фото: pixabay.com

По итогам прошедшего года, согласно данным Минфина Японии, товарооборот между нашими странами увеличился на 56,9 % – до 2,7 триллиона иен или 20,8 миллиарда долларов, пишет РИА ФАН.

Сообщается, что экспорт товаров из Японии вырос на 37,4 %, а импорт из России поднялся на 68,5 %.

Токио увеличил продажу своих автомобилей на 21,6 %, а Москва нарастила объемы поставляемых энергоносителей на 49,9 %.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    а теперь товарооборот рухнет

  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    а теперь товаро-на-оборот

  • ay

    ay
    4 дня назад

    Хороший отчёт. "Так-то за прошлогодний! А за этот?" ("Ишь ты, Масленица")

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Эх неплохи были Лэнд Крузеры в тендерах и заявках амурских министерств и ведомств (в то врем, погда это ещё обскждалось в СМИ). "Помнишь ли ты...помню ли я...."

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Помню-помню - статью в "Ам. правде", что ли: "Патрол для председателя". Романтики - верили в некую социальную справедливость...

  • Петро555

    Петро555
    3 дня назад

    Никаких теперь Крузаков и Патриотов. На буханку УАЗ и вперёд)))

  • Петро555

    Петро555
    3 дня назад

    *Патролов

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Это не в прошлом году было. Это было в прошлой жизни. Заголовок можно поправить.

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