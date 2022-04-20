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20 апреля 2022, 14:32 3

Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продаёт особняк на Рублёвке

Ургант в три раза снизил цену на дом из-за плесени

Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продаёт особняк на Рублёвке
Фото: tvcenter.ru

В последнее время Иван Ургант стал одним из самых обсуждаемых российских знаменитостей. После того как он с семьёй улетел в Израиль, СМИ писали, что супруга и дети шоумена подали документы на получение израильского гражданства. Сам Иван имеет паспорта двух стран еще с 2018 года. Недавно он вернулся и сейчас продаёт свою недвижимость, сообщает «Комсомольская правда».

Недавно стало известно, что Иван Ургант спешно пытается продать огромный особняк на Рублёвке, в знаменитом посёлке Горки-10. Этот дом с большим участком телеведущий купил в 2018 году. По слухам, недвижимость обошлась ему в 400 миллионов рублей. Особняк размером более 1 000 квадратных метров, с собственным кинозалом, тренажёрным залом, зоной СПА с бассейном и шикарной летней террасой.

Сейчас объект выставлен на продажу на сайтах недвижимости. Цены от разных агентств варьируются от 150 до 160 миллионов рублей, то есть почти в три раза меньше, чем было заплачено при покупке.

Человек из окружения Урганта объяснил, что дом был куплен для большой семьи Ивана. Они даже переехали туда, но спустя какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с плесенью. Она так быстро расползалась по стенам, что семье телеведущего пришлось съезжать. С тех пор дом стоял закрытым.

Известно, что Ургант также выставил на продажу и двухуровневый пентхаус в «Москва-Сити», который оценивают до 500 миллионов рублей.

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#недвижимость #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    Побежали крысы с корабля

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 дня назад

    Плесень...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    ...расползается...

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