Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продаёт особняк на Рублёвке

Недавно стало известно, что Иван Ургант спешно пытается продать огромный особняк на Рублёвке, в знаменитом посёлке Горки-10. Этот дом с большим участком телеведущий купил в 2018 году. По слухам, недвижимость обошлась ему в 400 миллионов рублей. Особняк размером более 1 000 квадратных метров, с собственным кинозалом, тренажёрным залом, зоной СПА с бассейном и шикарной летней террасой.

Сейчас объект выставлен на продажу на сайтах недвижимости. Цены от разных агентств варьируются от 150 до 160 миллионов рублей, то есть почти в три раза меньше, чем было заплачено при покупке.

Человек из окружения Урганта объяснил, что дом был куплен для большой семьи Ивана. Они даже переехали туда, но спустя какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с плесенью. Она так быстро расползалась по стенам, что семье телеведущего пришлось съезжать. С тех пор дом стоял закрытым.

Известно, что Ургант также выставил на продажу и двухуровневый пентхаус в «Москва-Сити», который оценивают до 500 миллионов рублей.