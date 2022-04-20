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20 апреля 2022, 15:53 14

Кириенко заявил, что Россия сделает всё, чтобы нацизма в мире больше не было

В московском Музее Победы прошёл Первый всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде!»

Кириенко заявил, что Россия сделает всё, чтобы нацизма в мире больше не было
Фото: пресс-служба Минпросвещения России

По словам Сергея Кириенко, замруководителя администрации президента России, историческая правда – это главное оружие в борьбе с нацизмом. Об этом он сказал на открытии Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!», сообщает ТАСС.

Форум для школьников проходит в московском Музее Победы. Его участниками стали ребята из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других регионов России.

— Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире, – сказал Сергей Кириенко на открытии форума.

Он отметил, что совсем недавно, буквально 5-10 лет назад, было сложно представить, что нацизм и фашизм снова будет угрожать нам после побед на полях Великой Отечественной войны и международного Нюрнбергского трибунала.

— Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно. В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах, – подчеркнул представитель администрации президента.

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#история #школа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    Кириенко это который с дефолтом?

  • us.2001

    us.2001
    4 дня назад

    По словам Сергея Кириенко, замруководителя администрации президента России, историческая правда – это главное оружие в борьбе с нацизмом. Об этом он сказал на открытии Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!», сообщает ТАСС.

    он вообще о чем , в германии нет ни нацистов ни фашистов ( они поняли что это плохо ,очень жалеют что это было в их истории ) а Кириенко собрался со всем миром боротся ( пусть возьмет автомат в руки ) сыкло лысое ))))))))))))

  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    Это Ельцинские "шестерки" ещё оставшиеся

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Божечка мой, опять испанский стыд.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Уважаемой Здравомыслящей (иносказательно): " - Друг мой, Аркадий, не говори красиво!" ...Ну, сгустил краски товарищ-господин Кириенко, взявшись за "недопущение нацизма во всём мире" силами "нашего народа, нашей страны". Но - учтите аудиторию! Дети... Пропагандистское преувеличение, и всё такое...

  • LT

    LT
    3 дня назад

    говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно

    ***

    т.е. следуя безумной логике советские люди , призывавшие в вов убивать немцев, вторгшихся на нашу территорию нацисты? оригинальный ход мыслей

  • LT

    LT
    3 дня назад

    плакаты времен вов: "смерть немцам" надеюсь демонстрировать не надо. они в инете в свободном доступе

  • LT

    LT
    3 дня назад

    Нифашев

    Пропагандистское преувеличение, и всё такое...

    ***

    если нет логике в тексте это называется бред

  • LT

    LT
    3 дня назад

    Кроненберг 8 часов назад

    Кириенко это который с дефолтом?

    *

    у которого кличка киндер-сюрприз.

  • Mainer

    Mainer
    3 дня назад

    "в германии нет ни нацистов ни фашистов ("

    Дивный бред!

    Полнейшая неадекватность..

  • Mainer

    Mainer
    3 дня назад

    Стремление товарища Кириенко безусловно похвальное.

    Но нацизм, будучи изобретением Европы, будет в ней воспроизводиться всегда, пока она существует и убеждена в своей концепции "бремени белого человека" и его полного превосходства над остальными.

    Не мудрено, что ВСЯ, вся Европа была фашисткой, в полном составе воевала против СССР и даже в Британии, спортсмены и влиятельные промышленники вовсю зиговали, как впрочем и королевская семья.

    В том числе и нынешняя королева, не отказывавшая себе в желании зиговать в нацистском приветствии.

    Единственное исключение в Европе, где не было нацизма - Сербия.

    Так было тогда, так есть и теперь.

    Немудрено, что именно против двух (Сербия и Россия), единственных стран Европы, где власти и элиты не проповедуют нацизм, именно против них так остервенело борются политические элиты европейских стран, которые разделяют идеи нацизма.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "КИРИЕНКО ЗАЯВИЛ"

    Что-то я ему не верю после дефолта... (

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Уважаемая интернет-аудитория! Пожалуйста, не придавайте эмоционально-пропагандистской риторике Кириенко бОльшее значение, чем она заслуживает. Есть очевидные логические "провалы"...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Помним тебя Серёжа. По 1998-му году.

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