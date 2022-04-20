Кириенко заявил, что Россия сделает всё, чтобы нацизма в мире больше не было

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Форум для школьников проходит в московском Музее Победы. Его участниками стали ребята из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других регионов России.

— Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире, – сказал Сергей Кириенко на открытии форума.

Он отметил, что совсем недавно, буквально 5-10 лет назад, было сложно представить, что нацизм и фашизм снова будет угрожать нам после побед на полях Великой Отечественной войны и международного Нюрнбергского трибунала.

— Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно. В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах, – подчеркнул представитель администрации президента.