В Благовещенске проходит международный фестиваль «Арт Пространство Амур»

Фото: art.amursu.ru

В столице Приамурья проходит международный фестиваль «Арт Пространство Амур». Участников и гостей мероприятия ждут выставки творческих работ, мастер-классы и творческие проекты.

Амурский центр опережающей профессиональной подготовки выиграл грант в размере 250 тысяч рублей на реализацию проекта под названием фестиваль «Арт Пространство Амур». Это предложение стало одной из лучших инициатив по итогам конкурса социально значимых проектов, организованного министерством культуры и национальной политики Амурской области.

Фестиваль «Арт Пространство Амур» – мероприятие, сочетающее в себе встречи с экспертами в области дизайна, архитектуры и искусства. Он проходит в Амурском государственном университете с 16 по 24 апреля.

Фестивалю уже более 20 лет. В этом году он включает в себя международную конференцию под названием «Инновации в социокультурном пространстве». Здесь учёные, преподаватели, специалисты, аспиранты, студенты, творческая молодежь делятся своими работами в сфере дизайна и искусства, архитектуры и строительства и других.

В рамках фестиваля также пройдут: международный конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ»; всероссийский конкурс курсовых и дипломных проектов по архитектуре и дизайну; смотр-конкурс лучших произведений по архитектуре и дизайну среди профессионалов «Профи»; выставка-конкурс детского рисунка «Калейдоскоп», конкурс видеороликов «#МОЁРОДНОЕ».

Частью фестиваля «Арт Пространство Амур» стал и фотоконкурс «ФОКУС». В этом году его тема – «Рассветы и закаты». В конкурсе участвуют городские, природные виды, панорамы, пейзажи.

В ходе фестиваля пройдёт и Workshop – творческое командное соревнование в архитектурно-дизайнерском мастерстве с философским подходом.

Ещё одна часть фестиваля – арт-проект FORMA. Здесь командам-участницам предлагается создать уникальные арт-объекты на основе предложенной малой архитектурной формы, на заданную организатором тему, с использованием перечня определенных материалов, максимально органично вписывающихся в окружающую среду. Этот проект проводится при поддержке муниципального гранта в сфере культуры и искусства управления культуры администрации города Благовещенска.

В конкурсах, которые проводятся в рамках «Арт Пространство Амур», принимают участие студенты и выпускники вузов дизайнерских специальностей, учащиеся средне-специальных учебных заведений, профессионалы и производственные коллективы.

Членами жюри конкурсов выступят специалисты в области дизайна, искусства, архитектуры, сообщает портал правительства Приамурья.