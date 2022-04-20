Сергей Зверев рассказал о подарках Людмилы Гурченко

58-летний стилист появился на красной дорожке в ярком образе от русских дизайнеров, дополнив наряд аксессуарами, которые ему подарила Людмила Гурченко.

Зверев рассказал журналистам, что перчатки ему когда-то подарила Людмила Марковна. Позже их украсили стразами, и у перчаток появилась вторая жизнь. Стилист признался, что и сумочку, с которой он появился на мероприятии, ему тоже подарила актриса.

Он отметил, что все вещи, подаренные ему Гурченко, он бережно хранит уже много лет. Когда Людмила Марковна переезжала в новую квартиру, она пригласила Зверева к себе, сообщив, что «кое-что для него собрала». По словам Сергея, сейчас он всё это носит и вспоминает легендарную актрису.

Звёздный стилист оставлял на время шоу-бизнес и подавался в политику: он выдвигал свою кандидатуру на пост депутата Госдумы в Бурятии, а также активно сражался за спасение Байкала. Проиграв выборы, Сергей вернулся в столицу.

Как сообщает «Вокруг ТВ», в начале апреля Зверев пожаловался на тяжёлое финансовое положение. Он признался, что из-за закрытия своих салонов красоты почти лишился дохода. По словам стилиста, он даже подумывает о смене профессии. Сергей хочет попробовать свои силы в дизайне и уже разработал несколько коллекций.