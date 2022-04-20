На реке Амур в районе Благовещенска спасали собаку

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Накануне около 15:00 горожане сообщили о собаке, которая гуляет по льду Амура далеко от берега. Животное заметили на реке в районе улицы Пионерской, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Тонкий весенний лёд мог провалиться даже под небольшим весом животного, поэтому на место выехали спасатели. Однако собаку они не увидели. Пограничники рассказали, что животное пошло дальше, в сторону улицы Мухина, и находилось в нескольких сотнях метров от берега. Они одолжили спасателям судно на воздушной подушке, чтобы найти «путешественника». Сотрудники ведомства нашли собаку и отвезли на берег.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 16 апреля благовещенец заметил собаку, которая не могла выбраться со льдины на Амуре, и позвонил спасателям. Животное вывезли на сушу.