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20 апреля 2022, 12:44 3

Голливудский актёр Микки Рурк завещал всё свое имущество украинскому помощнику

Дмитрий Корнейчук стал правой рукой Микки Рурка

Голливудский актёр Микки Рурк завещал всё свое имущество украинскому помощнику
Фото: csn-tv.ru

69-летний Микки Рурк уже много лет дружит со своим помощником из Украины Дмитрием Корнейчуком. Актёр настолько доверяет Дмитрию, что решил завещать ему всё своё имущество, сообщает «СтарХит».

В интервью «Осторожно: Собчак» на YouTube Микки Рурк рассказал, что оставил всё своё имущество помощнику. Актёр признаётся, что не боится смерти, а опасается «самого процесса».

Корнейчук знает о планах Рурка по поводу имущества и не удивлён этому. За восемь лет дружбы Дмитрий стал правой рукой артиста и заведует всеми его делами.

Микки Рурк действительно не представляет жизни без помощника. По его словам, для него это самый важный человек в мире. Актёр признаётся, что не может запомнить даже свой домашний адрес, и без Корнейчука пропадёт.

Сам Дмитрий довольно скромен и считает, что просто хорошо выполняет своё дело. Он подчёркивает, что «никогда не относился к людям как к работе».

Помощник голливудского актёра рассказал, что познакомился с ним восемь лет назад, когда прилетел в Америку из Украины и не мог найти работу. Они случайно увиделись с Рурком, после чего артист позвонил и предложил Корнейчуку стать его ассистентом.

Дмитрий отмечает, что актёр очень творческий человек, но при этом совершенно не самостоятелен. Он признался, что Микки ужасный водитель, и он не хотел бы оказаться рядом с ним на пассажирском сиденье.

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#США #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 дня назад

    Нужно на дорогу смотреть, а не в телефон...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 дня назад

    Извиняюсь, не к той новости...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Медики наверное

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