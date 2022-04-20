Голливудский актёр Микки Рурк завещал всё свое имущество украинскому помощнику

В интервью «Осторожно: Собчак» на YouTube Микки Рурк рассказал, что оставил всё своё имущество помощнику. Актёр признаётся, что не боится смерти, а опасается «самого процесса».

Корнейчук знает о планах Рурка по поводу имущества и не удивлён этому. За восемь лет дружбы Дмитрий стал правой рукой артиста и заведует всеми его делами.

Микки Рурк действительно не представляет жизни без помощника. По его словам, для него это самый важный человек в мире. Актёр признаётся, что не может запомнить даже свой домашний адрес, и без Корнейчука пропадёт.

Сам Дмитрий довольно скромен и считает, что просто хорошо выполняет своё дело. Он подчёркивает, что «никогда не относился к людям как к работе».

Помощник голливудского актёра рассказал, что познакомился с ним восемь лет назад, когда прилетел в Америку из Украины и не мог найти работу. Они случайно увиделись с Рурком, после чего артист позвонил и предложил Корнейчуку стать его ассистентом.

Дмитрий отмечает, что актёр очень творческий человек, но при этом совершенно не самостоятелен. Он признался, что Микки ужасный водитель, и он не хотел бы оказаться рядом с ним на пассажирском сиденье.