Благовещенку накажут за наркотики и взрывное устройство

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело неоднократно судимой горожанки. 29-летняя женщина обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, приобретении и хранении взрывного устройства.

Следователи установили, что обвиняемая с февраля по март 2021 года получала в интернете координаты мест так называемых «закладок» наркотиков. С целью заработать она перемещала их в указанные тайники на территории Амурской области.

В течение одного месяца женщина совершила 6 «закладок» запрещенных веществ. В ходе обыска у неё изъяли более 442 граммов синтетического наркотика и взрывное устройство.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.