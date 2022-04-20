Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 14:29 0

Благовещенку накажут за наркотики и взрывное устройство

Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы

Благовещенку накажут за наркотики и взрывное устройство
Фото: pexels.com

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело неоднократно судимой горожанки. 29-летняя женщина обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, приобретении и хранении взрывного устройства.

Следователи установили, что обвиняемая с февраля по март 2021 года получала в интернете координаты мест так называемых «закладок» наркотиков. С целью заработать она перемещала их в указанные тайники на территории Амурской области.

В течение одного месяца женщина совершила 6 «закладок» запрещенных веществ. В ходе обыска у неё изъяли более 442 граммов синтетического наркотика и взрывное устройство.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 882

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Трое амурчан задержаны за незаконную рубку деревьев в Шимановском лесничестве
Происшествия

Благовещенские полицейские нашли подростка, укравшего телефон у ребёнка
Происшествия

Амурчанка попала в колонию за уклонение от уплаты алиментов
Происшествия 1

В пожаре на тверском оборонном предприятии погибли шесть сотрудников
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь