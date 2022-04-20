Стало известно, кто устроил «склад» из строительного мусора в Благовещенске
В мэрии рассказали подробности
Оказалось, что рабочие, укладывавшие тротуарную плитку в районе пересечения улиц Ленина и Театральной в Благовещенске, не причастны к созданию огромной кучи мусора из поддонов для стройматериалов.
В мэрии пояснили, когда сотрудники коммунальных служб прибыли на место, чтобы вывезти кучу палет, внезапно нашёлся их хозяин. Мужчина, как оказалось, купил их для собственных нужд – топки печи – и, недолго думая, складировал в гаражном массиве.
Благовещенцу сделали предупреждение и дали семь дней на уборку, иначе горожанина ждет административное наказание за нарушение правил благоустройства.
В мэрии Благовещенска отмечают, что обычно подрядчики, занимающиеся выполнением разного рода работ в городе, соблюдают чистоту и убирают за собой.
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