Стало известно, кто устроил «склад» из строительного мусора в Благовещенске

В мэрии пояснили, когда сотрудники коммунальных служб прибыли на место, чтобы вывезти кучу палет, внезапно нашёлся их хозяин. Мужчина, как оказалось, купил их для собственных нужд – топки печи – и, недолго думая, складировал в гаражном массиве.

Благовещенцу сделали предупреждение и дали семь дней на уборку, иначе горожанина ждет административное наказание за нарушение правил благоустройства.

В мэрии Благовещенска отмечают, что обычно подрядчики, занимающиеся выполнением разного рода работ в городе, соблюдают чистоту и убирают за собой.