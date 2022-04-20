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20 апреля 2022, 14:51 3

Стало известно, кто устроил «склад» из строительного мусора в Благовещенске

В мэрии рассказали подробности

Стало известно, кто устроил «склад» из строительного мусора в Благовещенске
Фото: очевидцы

Оказалось, что рабочие, укладывавшие тротуарную плитку в районе пересечения улиц Ленина и Театральной в Благовещенске, не причастны к созданию огромной кучи мусора из поддонов для стройматериалов.

В мэрии пояснили, когда сотрудники коммунальных служб прибыли на место, чтобы вывезти кучу палет, внезапно нашёлся их хозяин. Мужчина, как оказалось, купил их для собственных нужд – топки печи – и, недолго думая, складировал в гаражном массиве.

Благовещенцу сделали предупреждение и дали семь дней на уборку, иначе горожанина ждет административное наказание за нарушение правил благоустройства.

В мэрии Благовещенска отмечают, что обычно подрядчики, занимающиеся выполнением разного рода работ в городе, соблюдают чистоту и убирают за собой.

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#ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    бесплатные дрова, видимо конец отопительного сезона, халява)))

  • paravis

    paravis
    4 дня назад

    Бесплатные дрова продали частнику. Где прокуратура? :)

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Уже на поддонах отмывают, нашли стрелочника? Рафик опять нэуиновэн?

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