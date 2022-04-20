Часть Благовещенска на сутки останется без воды

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В рамках ремонта инженерных сетей на улице Ленина в областном центре планируется перекрытие водопроводной сети. Воду отключат в 09:00 21 апреля и вернут потребителям до 09:00 следующего дня.

Временно без водоснабжения останутся районы центральной части Благовещенска. В районе перекрёстка переулка Святителя Иннокентия – улицы Ленина: Жилые дома: №10, 12, 19 в переулке Святителя Иннокентия,

ЗАГС, переулок Святителя Иннокентия, 6,

Дом Радио, переулок Святителя Иннокентия, 15,

ЦБ, переулок Святителя Иннокентия, 17,

«Амурупрадор», улица Зейская, 206,

Арбитражный суд, улица Ленина, 163,

Краеведческий музей, улица Ленина, 165,

Медицинский центр «Семейный врач», улица Ленина, 124,

Столовая «Бирюса», улица Ленина, 126,

Здание в переулке Святителя Иннокентия, 9. В районе перекрёстка улицы Ленина и улицы Театральной: Жилые дома: №№5, 11а, 11а/1, 17 на улице Театральной;

Жилые дома: №№ 72, 74, 81, 87, 89 на улице Ленина;

Гостиница, на улице Театральной, 23;

«СК на транспорте», на улице Театральной, 27. Специалисты ООО «Амурские коммунальные системы» просят горожан запастись водой.

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#ЖКХ

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Виктория Большакова