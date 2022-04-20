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20 апреля 2022, 15:32 0

Часть Благовещенска на сутки останется без воды

На сетях водоснабжения пройдет ремонт

Часть Благовещенска на сутки останется без воды
Фото: pixabay.com

В рамках ремонта инженерных сетей на улице Ленина в областном центре планируется перекрытие водопроводной сети. Воду отключат в 09:00 21 апреля и вернут потребителям до 09:00 следующего дня.

Временно без водоснабжения останутся районы центральной части Благовещенска.

В районе перекрёстка переулка Святителя Иннокентия – улицы Ленина:

  • Жилые дома: №10, 12, 19 в переулке Святителя Иннокентия,
  • ЗАГС, переулок Святителя Иннокентия, 6,
  • Дом Радио, переулок Святителя Иннокентия, 15,
  • ЦБ, переулок Святителя Иннокентия, 17,
  • «Амурупрадор», улица Зейская, 206,
  • Арбитражный суд, улица Ленина, 163,
  • Краеведческий музей, улица Ленина, 165,
  • Медицинский центр «Семейный врач», улица Ленина, 124,
  • Столовая «Бирюса», улица Ленина, 126,
  • Здание в переулке Святителя Иннокентия, 9.

В районе перекрёстка улицы Ленина и улицы Театральной:

  • Жилые дома: №№5, 11а, 11а/1, 17 на улице Театральной;
  • Жилые дома: №№ 72, 74, 81, 87, 89 на улице Ленина;
  • Гостиница, на улице Театральной, 23;
  • «СК на транспорте», на улице Театральной, 27.

Специалисты ООО «Амурские коммунальные системы» просят горожан запастись водой.

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#ЖКХ

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