Часть Благовещенска на сутки останется без воды
На сетях водоснабжения пройдет ремонт
В рамках ремонта инженерных сетей на улице Ленина в областном центре планируется перекрытие водопроводной сети. Воду отключат в 09:00 21 апреля и вернут потребителям до 09:00 следующего дня.
Временно без водоснабжения останутся районы центральной части Благовещенска.
В районе перекрёстка переулка Святителя Иннокентия – улицы Ленина:
- Жилые дома: №10, 12, 19 в переулке Святителя Иннокентия,
- ЗАГС, переулок Святителя Иннокентия, 6,
- Дом Радио, переулок Святителя Иннокентия, 15,
- ЦБ, переулок Святителя Иннокентия, 17,
- «Амурупрадор», улица Зейская, 206,
- Арбитражный суд, улица Ленина, 163,
- Краеведческий музей, улица Ленина, 165,
- Медицинский центр «Семейный врач», улица Ленина, 124,
- Столовая «Бирюса», улица Ленина, 126,
- Здание в переулке Святителя Иннокентия, 9.
В районе перекрёстка улицы Ленина и улицы Театральной:
- Жилые дома: №№5, 11а, 11а/1, 17 на улице Театральной;
- Жилые дома: №№ 72, 74, 81, 87, 89 на улице Ленина;
- Гостиница, на улице Театральной, 23;
- «СК на транспорте», на улице Театральной, 27.
Специалисты ООО «Амурские коммунальные системы» просят горожан запастись водой.
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