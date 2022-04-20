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20 апреля 2022, 13:48 2

В Амурской области грузовик ушёл под лёд, есть погибшие

На месте работают спасатели

В Амурской области грузовик ушёл под лёд, есть погибшие
Фото: pixabay.com

Во вторник, 19 апреля, на Зейском водохранилище в районе устья реки Большой Минжак под лёд ушёл грузовой автомобиль. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области, в результате происшествия трое мужчин, находившихся в машине, погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящее время принимаются меры по поиску и подъёму тел погибших. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    4 дня назад

    Мужиков жаль. Заголовок.. что за интрига. Тут или Зейское или Бурейское водохранилище, где каждый год кто то тонет

  • Victrix

    Victrix
    4 дня назад

    грузовик ехал из города Зея на старательский участок "Кинляндяк" за поселком Бомнак. В автомобиле находились водитель 1963 г.р. и двое пассажиров – 1982 г.р. и 1984 г.р.

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