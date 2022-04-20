В Амурской области грузовик ушёл под лёд, есть погибшие

Во вторник, 19 апреля, на Зейском водохранилище в районе устья реки Большой Минжак под лёд ушёл грузовой автомобиль. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области, в результате происшествия трое мужчин, находившихся в машине, погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время принимаются меры по поиску и подъёму тел погибших. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Алёна Чуева