В Амурской области грузовик ушёл под лёд, есть погибшие
На месте работают спасатели
Во вторник, 19 апреля, на Зейском водохранилище в районе устья реки Большой Минжак под лёд ушёл грузовой автомобиль. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области, в результате происшествия трое мужчин, находившихся в машине, погибли.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В настоящее время принимаются меры по поиску и подъёму тел погибших. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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