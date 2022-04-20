Василий Орлов: «В школах необходимы пятнадцатиминутки по теме безопасности на воде»

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В правительстве Приамурья в преддверии купального сезона прошло заседание КЧС, на котором обсудили обеспечение безопасности амурчан на воде. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о необходимости регулярно напоминать школьникам о правилах поведения на воде.

На сегодняшний день в регионе определили 21 место массового отдыха у воды, там будут дежурить матросы-спасатели, которых обучат специалисты областного минлесхоза. Однако министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Севостьянов отметил, что патрулировать необходимо и неофициальные места отдыха и к таким рейдам привлекать дружинников и волонтёров.

­­На заседании поговорили и о туристических походах и сплавах. В прошлом году в Главном управлении МЧС по Амурской области зарегистрировались 37 туристических групп по водным маршрутам на реках Зея, Бурея, Селемджа, Томь, Архара, Бурейском и Зейском водохранилищах.

Сотрудники МЧС уже начали проводить мастер-классы для волонтёров по поисково-спасательным работам на водоёмах. Также занятия на тему «Безопасность на воде» организуют для руководителей детских лагерей, инструкторов по плаванию и владельцев баз отдыха на водоёмах.

— Перед началом купального сезона особенно важно напомнить правила поведения на воде детям. У нас есть хороший инструмент. Пятнадцатиминутки безопасности в школах в течение мая нужно посвящать именно этой теме, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.