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20 апреля 2022, 16:48 5

Василий Орлов: «В школах необходимы пятнадцатиминутки по теме безопасности на воде»

В областном правительстве прошло заседание КЧС

Василий Орлов: «В школах необходимы пятнадцатиминутки по теме безопасности на воде»
Фото: pixabay.com

В правительстве Приамурья в преддверии купального сезона прошло заседание КЧС, на котором обсудили обеспечение безопасности амурчан на воде. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о необходимости регулярно напоминать школьникам о правилах поведения на воде.

На сегодняшний день в регионе определили 21 место массового отдыха у воды, там будут дежурить матросы-спасатели, которых обучат специалисты областного минлесхоза. Однако министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Севостьянов отметил, что патрулировать необходимо и неофициальные места отдыха и к таким рейдам привлекать дружинников и волонтёров.

­­На заседании поговорили и о туристических походах и сплавах. В прошлом году в Главном управлении МЧС по Амурской области зарегистрировались 37 туристических групп по водным маршрутам на реках Зея, Бурея, Селемджа, Томь, Архара, Бурейском и Зейском водохранилищах.

Сотрудники МЧС уже начали проводить мастер-классы для волонтёров по поисково-спасательным работам на водоёмах. Также занятия на тему «Безопасность на воде» организуют для руководителей детских лагерей, инструкторов по плаванию и владельцев баз отдыха на водоёмах.

— Перед началом купального сезона особенно важно напомнить правила поведения на воде детям. У нас есть хороший инструмент. Пятнадцатиминутки безопасности в школах в течение мая нужно посвящать именно этой теме, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

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#жизнь #областная власть #отдых

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Вот как раз очень актуальны пятиминутки в школе о безопасности поведения на воде, на дороге, в лесу и т.д.Потому что дети памятки, информ.стенды и пр.не читаю, правил незная нк соблюдают. И может случиться беда

  • strannic

    strannic
    3 дня назад

    Здравомыслящая, речь идет о еженедельных пятнадцатиминутках

    .

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 дня назад

    Неправильно написала но суть - сто это реально важное и полезное действие

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "прокомментировал губернатор Василий"

    Во многих школах это давно уже действует. Что-то Вася-комментатор долго спит.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Вполне можно уложиться и в 14 минут.

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