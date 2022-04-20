Благовещенцу вернули деньги, незаконно удержанные за «коммуналку»

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Прокуратура Благовещенска провела проверку по обращению гражданина, который пожаловался на списание пенсии в счёт погашения долга за электроэнергию. Проверка показала, что в квартире пенсионер не проживал.

Прокуратура установила, что сотрудники ПАО «ДЭК» в лице филиала «Амурэнергосбыт» Благовещенский РКЦ обратились в суд о взыскании с амурчанина задолженности по оплате за электроэнергию за период с октября 2014 по ноябрь 2016 года на общую сумму около 20 000 рублей.

Заявление удовлетворили, судебный приказ предъявлен на принудительное исполнение в управление Пенсионного фонда РФ в городе Благовещенске Амурской области.

Специалисты Пенсионного фонда частично удержали с пенсионера денежные средства и перечислили в ПАО «ДЭК».

Однако последующая проверка показала, что гражданин в этом жилом помещении не проживал.

Прокуратурой города в ПАО «ДЭК» филиал «Амурэнергосбыт» внесено представление, по результатам рассмотрения которого исполнительные документы о взыскании задолженности в отношении пенсионера отменены, а незаконно взысканные денежные средства возвращены заявителю, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.