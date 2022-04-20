Мэрия Благовещенска: на ограждениях на улице Калинина предупреждающие знаки были
Ночью в строительную яму влетел автомобиль
В ночь с 19 на 20 апреля в Благовещенске в районе перекрёстка Северной и Калинина произошло ДТП. Автомобиль Toyota Corona протаранил ограждение и угодил в перекоп. При этом очевидцы сообщали, что предупреждающих знаков на ограждении не было. В мэрии Благовещенска опровергли эту информацию.
— На участке улицы Калинина в районе пересечения с Северной, где АКС проводит работы по вскрытию проезжей части, все необходимые предупреждающие знаки заблаговременно были выставлены в соответствии с временной схемой организации дорожного движения, согласованной с ГИБДД. Знаки размещены по обеим сторонам перекопа. Это в том числе знаки «дорожные работы» и «сужение проезжей части», – сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.
Просмотров всего: 2163
#городская власть #происшествия #транспорт