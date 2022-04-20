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20 апреля 2022, 13:07 7

Мэрия Благовещенска: на ограждениях на улице Калинина предупреждающие знаки были

Ночью в строительную яму влетел автомобиль

Мэрия Благовещенска: на ограждениях на улице Калинина предупреждающие знаки были
Фото: Амур.инфо

В ночь с 19 на 20 апреля в Благовещенске в районе перекрёстка Северной и Калинина произошло ДТП. Автомобиль Toyota Corona протаранил ограждение и угодил в перекоп. При этом очевидцы сообщали, что предупреждающих знаков на ограждении не было. В мэрии Благовещенска опровергли эту информацию.

— На участке улицы Калинина в районе пересечения с Северной, где АКС проводит работы по вскрытию проезжей части, все необходимые предупреждающие знаки заблаговременно были выставлены в соответствии с временной схемой организации дорожного движения, согласованной с ГИБДД. Знаки размещены по обеим сторонам перекопа. Это в том числе знаки «дорожные работы» и «сужение проезжей части», – сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

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#городская власть #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "в строительную яму «влетел» автомобиль"

    Летать меньше надо!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    Окромя знаков там еще куча чего должно было находится..И мигать. Мэрия не позорилась бы.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 дня назад

    Хорошо летел

  • Зевака

    Зевака
    4 дня назад

    Ибо не хрен!

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Все верно аналитик

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 дня назад

    Нужно на дорогу смотреть, а не в телефон...

  • GnOmE

    GnOmE
    3 дня назад

    ездил там - все там обозначено

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