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20 апреля 2022, 12:02 6

Василий Орлов напомнил, что наказание для поджигателей неминуемо

В Амурской области действует противопожарный режим

Василий Орлов напомнил, что наказание для поджигателей неминуемо
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов напомнил о наказании для поджигателей сухой травы. Ситуация с природными пожарами в регионе остается сложной, введен особый противопожарный режим. Обстановку усугубляет погода без существенных осадков и сильный ветер. Гражданам запрещено приходить или приезжать в леса.

На этой неделе метеорологи дают прогноз на пожары средней опасности. Сейчас горят север области и центральные районы.

Региональные власти уверяют, что пожары удается быстро потушить, населенным пунктам они не угрожают. Однако амурчане продолжают жечь сухую траву и пускать палы.

— На сегодняшний день пожароопасную ситуацию держим под контролем. Однако необходимо усилить профилактическую работу с людьми. Судя по данным статистики, виновниками палов чаще становятся не горожане, а сельские жители. Возможно, они плохо информированы о последствиях. Люди должны понимать, что поджигателей неминуемо ждет наказание и, возможно, очень жёсткое. Вопрос повышения штрафов – до 40 тысяч рублей для виновников пожаров – сейчас также обсуждают в Госдуме, – сказал губернатор Василий Орлов.

Важно!

Сумма штрафа за организацию природного пожара:

  • на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

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#губернатор #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Viva

    Viva
    4 дня назад

    А в чьих полномочиях увеличение штрафов за организацию пожара, или вообще введение уголовки... Что за штраф 4 т.р.? когда гибнет столько животных, горят деревни и расходуются бюджетные средства на устранение пожаров. Или хотя бы выставлять затраты на тушение, там циферка будет минимум с пятью нулями. Как то ехали с таксистом в Хэйхэ в аэропорт, и спросила почему мы горим, а у них нет пожаров практически (в тот момент у нас было жарко), он мне говорит - а у нас тюрьма за поджог.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "Василий Орлов напомнил"

    Вася - напоминатель! )))

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    ...На верное, не "Вася", а уважаемый Василий Орлов, губернатор Амурской области? Всё-таки, не курилка, а публичное информационное пространство.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    "Наверное" - пишется слитно. Нечаянно ошибся...

  • DimonS

    DimonS
    4 дня назад

    2 тысячи? Банка меда? Да пасечник заплатит и не заметит. И то если поймают. И если докажут.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "не "Вася", а уважаемый Василий Орлов"

    Чтобы заслужить уважение, надо не уважаемое кресло занимать, а работать!

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