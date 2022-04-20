Василий Орлов напомнил, что наказание для поджигателей неминуемо

Губернатор Приамурья Василий Орлов напомнил о наказании для поджигателей сухой травы. Ситуация с природными пожарами в регионе остается сложной, введен особый противопожарный режим. Обстановку усугубляет погода без существенных осадков и сильный ветер. Гражданам запрещено приходить или приезжать в леса.

На этой неделе метеорологи дают прогноз на пожары средней опасности. Сейчас горят север области и центральные районы.

Региональные власти уверяют, что пожары удается быстро потушить, населенным пунктам они не угрожают. Однако амурчане продолжают жечь сухую траву и пускать палы.

— На сегодняшний день пожароопасную ситуацию держим под контролем. Однако необходимо усилить профилактическую работу с людьми. Судя по данным статистики, виновниками палов чаще становятся не горожане, а сельские жители. Возможно, они плохо информированы о последствиях. Люди должны понимать, что поджигателей неминуемо ждет наказание и, возможно, очень жёсткое. Вопрос повышения штрафов – до 40 тысяч рублей для виновников пожаров – сейчас также обсуждают в Госдуме, – сказал губернатор Василий Орлов.

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Сумма штрафа за организацию природного пожара: