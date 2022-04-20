Василий Орлов напомнил, что наказание для поджигателей неминуемо
В Амурской области действует противопожарный режим
Губернатор Приамурья Василий Орлов напомнил о наказании для поджигателей сухой травы. Ситуация с природными пожарами в регионе остается сложной, введен особый противопожарный режим. Обстановку усугубляет погода без существенных осадков и сильный ветер. Гражданам запрещено приходить или приезжать в леса.
На этой неделе метеорологи дают прогноз на пожары средней опасности. Сейчас горят север области и центральные районы.
Региональные власти уверяют, что пожары удается быстро потушить, населенным пунктам они не угрожают. Однако амурчане продолжают жечь сухую траву и пускать палы.
— На сегодняшний день пожароопасную ситуацию держим под контролем. Однако необходимо усилить профилактическую работу с людьми. Судя по данным статистики, виновниками палов чаще становятся не горожане, а сельские жители. Возможно, они плохо информированы о последствиях. Люди должны понимать, что поджигателей неминуемо ждет наказание и, возможно, очень жёсткое. Вопрос повышения штрафов – до 40 тысяч рублей для виновников пожаров – сейчас также обсуждают в Госдуме, – сказал губернатор Василий Орлов.
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Сумма штрафа за организацию природного пожара:
- на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
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