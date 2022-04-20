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20 апреля 2022, 12:41 1

Движение по Игнатьевскому шоссе на время ремонта не закроют

Сейчас работы ведутся сразу на нескольких участках дороги

Движение по Игнатьевскому шоссе на время ремонта не закроют
Фото: mintrans.amurobl.ru

В областной столице начался ремонт Игнатьевского шоссе, который финансируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение ограничено по полосам, но схемы движения общественного транспорта не изменены, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Автомагистраль ремонтируют параллельно на нескольких участках. На данный момент демонтировали старый дорожный бортовой камень и готовят основание для установки нового. Эти работы ведутся на участке шоссе между улицами Дорожников и Василенко.

Замена бортового камня началась и на отрезке между Василенко и Тепличной. Кроме этого, с 20 апреля на этом участке стартует демонтаж асфальтобетонного покрытия.

В микрорайоне дорожные работы ведутся и на кольцевой развязке. Их обещали закончить раньше срока.

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#городская власть #дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Monarch

    Monarch
    3 дня назад

    выковырять старые целые бордюры и поставить новые это считается ремонт?

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