Движение по Игнатьевскому шоссе на время ремонта не закроют

В областной столице начался ремонт Игнатьевского шоссе, который финансируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение ограничено по полосам, но схемы движения общественного транспорта не изменены, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Автомагистраль ремонтируют параллельно на нескольких участках. На данный момент демонтировали старый дорожный бортовой камень и готовят основание для установки нового. Эти работы ведутся на участке шоссе между улицами Дорожников и Василенко.

Замена бортового камня началась и на отрезке между Василенко и Тепличной. Кроме этого, с 20 апреля на этом участке стартует демонтаж асфальтобетонного покрытия.

В микрорайоне дорожные работы ведутся и на кольцевой развязке. Их обещали закончить раньше срока.