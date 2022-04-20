В День донора жители Благовещенска могут сдать кровь на ОКЦ

Фото: amurobl.ru

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящён людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В честь этого в Благовещенске на площади ОКЦ пройдёт акция.

В субботу, 23 апреля, с 12:00 до 15:00 на площади Общественно-культурного центра в Благовещенске в рамках акции Всероссийского фестиваля «Мы вместе!» будет работать мобильный передвижной пункт. Здесь любой желающий сможет стать донором крови. Для этого понадобится личная инициатива, паспорт и СНИЛС.

Медики напоминают, что перед сдачей крови нужно обязательно позавтракать. За два дня до кровосдачи лучше не употреблять жирную и жареную пищу.

— Донорское движение было основано в 2015 году, когда я сам стал донором. После первой кровосдачи мне захотелось узнать больше информации о донорстве, но подобных сообществ на местном уровне не было. Пришла идея создать. Все началось с группы в социальной сети «ВКонтакте». Позже собралась команда, которая стала помогать мне популяризировать донорство крови. Мы не только ведем страницы в социальных сетях, развенчиваем мифы о донорстве среди молодёжи, но также проводим лекции в учебных заведениях, донорские зачёты и розыгрыши для доноров. В прошлом году я стал лауреатом премии губернатора за вклад в развитие добровольного донорства на территории Амурской области. Проект полностью социальный, – рассказал основатель донорского движения Donor_amurobl, член молодежного правительства Амурской области Павел Логунов.

Проект поддерживает региональное министерство здравоохранения, Амурская областная станция переливания крови, а также бизнес-сообщество областного центра.

— Я регулярно сдаю кровь в течение 13 лет. Мой ребёнок видит на примере и говорит: «Мама, я тоже пойду, как только мне исполнится 18 лет». Тем, кто только хочет сдать кровь, могу сказать, не бойтесь, что будет больно, долго – это не так. Надо попробовать сходить, – поделилась почётный донор Амурской области и России Елена Тето.

По данным областной станции переливания крови, в 2021 году более 8,5 тысячи человек сдали кровь почти 17 тысяч раз. Всего заготовлено и переработано 9 472 литра цельной крови, из них 4 737 литров эритроцитсодержащих компонентов и 3 995 литров свежезамороженной плазмы, сообщает портал правительства Амурской области.