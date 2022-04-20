Амурчанки вошли в топ-5 лучших студентов-педиатров

Во Владивостоке прошёл специализированный Pediatriс-турнир, участие в нём приняли студенты медицинских вузов, будущие детские врачи.

Амурские студентки вошли в топ-5: шестикурсница Алина Красносельская заняла четвертое место, а пятикурсница Светлана Шелковникова – пятое. Всего же в турнире принимали участие 196 дальневосточных студентов.

Светлана Шелковникова, фото предоставлено АГМА.

Алина Красносельская, фото предоставлено АГМА.

— К участию в олимпиаде подготовились 30 студентов 4-6 курсов нашей академии, 22 из них прошли отборочный тур, в финал вышли восемь человек. Участие в таких мероприятиях, как региональная олимпиада по педиатрии, вдохновляет и преподавателей, и студентов. Останавливаться мы уже не будем! Готовимся к общероссийской, с международным участием, олимпиаде по педиатрии для студентов первых и вторых курсов медицинских вузов, – рассказала заведующая кафедрой педиатрии Амурской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, доцент Виктория Шамраева.