Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
20 апреля 2022, 11:01 0

Амурчанки вошли в топ-5 лучших студентов-педиатров

Студентки участвовали в дальневосточном Pediatriс-турнире

Амурчанки вошли в топ-5 лучших студентов-педиатров
Фото: pixabay.com

Во Владивостоке прошёл специализированный Pediatriс-турнир, участие в нём приняли студенты медицинских вузов, будущие детские врачи.

Амурские студентки вошли в топ-5: шестикурсница Алина Красносельская заняла четвертое место, а пятикурсница Светлана Шелковникова – пятое. Всего же в турнире принимали участие 196 дальневосточных студентов.

Светлана Шелковникова, фото предоставлено АГМА.

Алина Красносельская, фото предоставлено АГМА.

— К участию в олимпиаде подготовились 30 студентов 4-6 курсов нашей академии, 22 из них прошли отборочный тур, в финал вышли восемь человек. Участие в таких мероприятиях, как региональная олимпиада по педиатрии, вдохновляет и преподавателей, и студентов. Останавливаться мы уже не будем! Готовимся к общероссийской, с международным участием, олимпиаде по педиатрии для студентов первых и вторых курсов медицинских вузов, – рассказала заведующая кафедрой педиатрии Амурской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, доцент Виктория Шамраева.

Просмотров всего: 616

#Дальний Восток #конкурсы #медицина

распечатать


Общество

Амурчане, живущие в сёлах, где нет аптек, смогут купить лекарства в ФАПе

Коронавирус

Амурчане стали реже болеть коронавирусом
Коронавирус

В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм практически исчез в России
Коронавирус

Амурские больницы возвращаются к привычному режиму после пандемии
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь