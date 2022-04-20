В одной из школ Благовещенска ученица нанесла себе травмы

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо от читателей поступила информация о том, что в одной из школ города Благовещенска ученица нанесла себе повреждения. Новость о происшествии распространилась через родительские чаты.

В мэрии подтвердили, что данный инцидент действительно произошёл, ребёнку уже оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. — В ситуации разберутся компетентные органы, – заверили корреспондента Амур.инфо.

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Юлия Медведева