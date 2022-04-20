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20 апреля 2022, 10:16 10

В одной из школ Благовещенска ученица нанесла себе травмы

ЧП случилось в начале учебного дня

В одной из школ Благовещенска ученица нанесла себе травмы
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо от читателей поступила информация о том, что в одной из школ города Благовещенска ученица нанесла себе повреждения. Новость о происшествии распространилась через родительские чаты.

В мэрии подтвердили, что данный инцидент действительно произошёл, ребёнку уже оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

— В ситуации разберутся компетентные органы, – заверили корреспондента Амур.инфо.

Просмотров всего: 3317

#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Опустошитель

    Опустошитель
    4 дня назад

    зачем картинку апокалиптическую поставили?

  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    статья о чем? вторая будет?? что именно произошло?? какие повреждения? упала или вены вскрыла?

  • Serega

    Serega
    4 дня назад

    сотрясание воздуха

  • батарейка

    батарейка
    4 дня назад

    Кто что узнал из этой статьи????? И для чего она написана????

  • Опустошитель

    Опустошитель
    4 дня назад

    почти 2000 просмотров - цель достигнута

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    Так и хочется написать любимое слово Задорнова...

  • ФИФАЧКА

    ФИФАЧКА
    4 дня назад

    Проснулись! Уже конец учебного года.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Я в школе как-то нанёс себе телесные повреждения. При сборе металлолома. Болванка упала, ногу сломала. Никакого ажиотажа. Больница,гипс. ЧП бл...))

  • strannic

    strannic
    3 дня назад

    спецательно или порезала палец бумагой?

  • Mandalorian

    Mandalorian
    3 дня назад

    Дочь говорит в ее школе девчонка вскрылась, почему пока не известно.

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