В одной из школ Благовещенска ученица нанесла себе травмы
ЧП случилось в начале учебного дня
В редакцию Амур.инфо от читателей поступила информация о том, что в одной из школ города Благовещенска ученица нанесла себе повреждения. Новость о происшествии распространилась через родительские чаты.
В мэрии подтвердили, что данный инцидент действительно произошёл, ребёнку уже оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.
— В ситуации разберутся компетентные органы, – заверили корреспондента Амур.инфо.
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