Аисты в амурской Тамбовке с высоты опор ЛЭП наблюдают за пожарами
По словам специалистов, птицы находятся в безопасности
По всей территории Амурской области введён противопожарный режим. По информации Главного управления МЧС РФ по Амурской области, с начала сезона зафиксировано более 200 возгораний. Камеры, установленные амурскими биологами-охотоведами в районе села Тамбовка над гнездом аистов, показывают, что птицы находится в зоне распространения палов, но огонь не угрожает им и будущему потомству.
С приходом весны в Амурской области начались и пожары. Ветер гонит пал по лугам в районе села Тамбовка. Доцент кафедры биологии и охотоведения Дальневосточного ГАУ Антон Сасин в своём телеграм-канале разместил фото с камеры, где видно, как в инфракрасном режиме фронт пожара сияет, как солнце. Но аисты спокойно наблюдают за происходящим с высоты опоры ЛЭП, на которой расположено их гнездо.
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