Аисты в амурской Тамбовке с высоты опор ЛЭП наблюдают за пожарами

Фото: t.me/amur_birds/34

С приходом весны в Амурской области начались и пожары. Ветер гонит пал по лугам в районе села Тамбовка. Доцент кафедры биологии и охотоведения Дальневосточного ГАУ Антон Сасин в своём телеграм-канале разместил фото с камеры, где видно, как в инфракрасном режиме фронт пожара сияет, как солнце. Но аисты спокойно наблюдают за происходящим с высоты опоры ЛЭП, на которой расположено их гнездо.