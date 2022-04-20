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20 апреля 2022, 10:38 1

Аисты в амурской Тамбовке с высоты опор ЛЭП наблюдают за пожарами

По словам специалистов, птицы находятся в безопасности

Аисты в амурской Тамбовке с высоты опор ЛЭП наблюдают за пожарами
Фото: t.me/amur_birds/34

По всей территории Амурской области введён противопожарный режим. По информации Главного управления МЧС РФ по Амурской области, с начала сезона зафиксировано более 200 возгораний. Камеры, установленные амурскими биологами-охотоведами в районе села Тамбовка над гнездом аистов, показывают, что птицы находится в зоне распространения палов, но огонь не угрожает им и будущему потомству.

С приходом весны в Амурской области начались и пожары. Ветер гонит пал по лугам в районе села Тамбовка. Доцент кафедры биологии и охотоведения Дальневосточного ГАУ Антон Сасин в своём телеграм-канале разместил фото с камеры, где видно, как в инфракрасном режиме фронт пожара сияет, как солнце. Но аисты спокойно наблюдают за происходящим с высоты опоры ЛЭП, на которой расположено их гнездо.

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#животные #пожары #природа

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Комментарии
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  • Амурский инженер

    Амурский инженер
    4 дня назад

    надеюсь это не действующая ЛЭП, иначе, аистам угрожает иная опасность, а нам с вами посидеть без электроэнергии на время восстановления ...

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